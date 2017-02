Nena kommt Rastatt (red) - Das Programm des Residenzschloss-Open-Airs im Juli in Rastatt ist komplett: Wie die Veranstalter mitteilen, vervollständigt Nena das Quartett der auftretenden Künstler. Mit mehr als 25 Millionen Tonträgern ist sie eine der erfolgreichsten Sängerinnen der deutschen Musikgeschichte - nach Rastatt bringt sie laut Pressemitteilung "alle ihre großen Hits und Evergreens" wie beispielsweise die "99 Luftballons" mit. Nena tritt am Freitag, 7. Juli, 19 Uhr, auf. (red) - Das Programm des Residenzschloss-Open-Airs im Juli in Rastatt ist komplett: Wie die Veranstalter mitteilen, vervollständigt Nena das Quartett der auftretenden Künstler. Mit mehr als 25 Millionen Tonträgern ist sie eine der erfolgreichsten Sängerinnen der deutschen Musikgeschichte - nach Rastatt bringt sie laut Pressemitteilung "alle ihre großen Hits und Evergreens" wie beispielsweise die "99 Luftballons" mit. Nena tritt am Freitag, 7. Juli, 19 Uhr, auf. Den Auftakt des Konzertreigens macht am Tag davor, 6. Juli, 19.30 Uhr, der aus der Bretagne stammende Multiinstrumentalist Yann Tiersen, der unter anderem den Å oundtrack für den Film "Die fabelhafte Welt der Amélie" geliefert hat. Wie bereits berichtet, lädt zudem am Samstag, 8. Juli, Dieter Thomas Kuhn ab 19.30 Uhr zur Schlagerparty, ehe am Sonntag, 9. Juli, 19 Uhr, "Die Fantastischen Vier" den Schlosshof rappen. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in den BT-Geschäftsstellen.

