Fusion der beiden Bauhandwerks-Innungen vollzogen Baden-Baden/Murgtal (red) - Die Fusion der Bauhandwerks-Innungen Rastatt/Baden-Baden und Bühl ist besiegelt. Bei der ersten gemeinsamen Jahreshauptversammlung gaben die Innungsmitglieder einstimmig grünes Licht für den Zusammenschluss, stimmten außerdem der damit verbundenen neuen Satzung zu und wählten eine neue Vorstandsriege mit dem Estrichleger Bertram Abert aus Au am Rhein als Obermeister an der Spitze sowie Robert Haas aus Lichtenau-Scherzheim als sein Stellvertreter, heißt es in einer Mitteilung. (red) - Die Fusion der Bauhandwerks-Innungen Rastatt/Baden-Baden und Bühl ist besiegelt. Bei der ersten gemeinsamen Jahreshauptversammlung gaben die Innungsmitglieder einstimmig grünes Licht für den Zusammenschluss, stimmten außerdem der damit verbundenen neuen Satzung zu und wählten eine neue Vorstandsriege mit dem Estrichleger Bertram Abert aus Au am Rhein als Obermeister an der Spitze sowie Robert Haas aus Lichtenau-Scherzheim als sein Stellvertreter, heißt es in einer Mitteilung. Mitgliederschwund habe ihn vor zwei Jahren zu ersten Fusionsschritten veranlasst, hatte der scheidende Bühler Obermeister Tilo Trautmann eingangs erzählt. Er erläuterte, dass der Bauhandwerks-Innung Bühl im Jahr 1991, als er sein Amt angetreten habe, 65Betriebe angehört hätten. Im Jahr 2015 seien es gerade noch 30 Betriebe gewesen. Das habe ihn veranlasst, mit der Innung Rastatt/Baden-Baden Kontakt aufzunehmen, und die habe ihn mit "offenen Armen" empfangen, so Trautmann. "Jetzt sind wir eine Innung mit über 70 Betrieben, was uns im Verband wieder Gewicht bringt", konstatierte Trautmann. Dem schlossen sich Cornelia Rupp-Hafner von der Bauwirtschaft Baden-Württemberg und Joachim Huber von der Handwerkskammer Karlsruhe an. Rupp-Hafner nannte die Fusion "einen zukunftsweisenden Schritt für die Schlagkraft der Innung" und Huber betonte: "Es war allerhöchste Zeit, dass diese Fusion über die Bühne ging." In Bertram Abert sehe er einen erfahrenen Verbandsmann an der Innungsspitze, der sein Amt mit Hingabe ausführen werde, beschrieb Huber den neuen Obermeister, ehe er auf die neue Satzung einging, die allerdings nur wenige Änderungen beinhalte. So zum Beispiel natürlich den Namen der Innung, nämlich Bau-Innung Rastatt/Baden-Baden/Bühl, und die Wahlperiode, die künftig auf vier Jahre festgesetzt ist und einen Obermeister und seinen Stellvertreter sowie sechs Beisitzer vorsieht. Diese sind: Andreas Kienzler aus Ottersweier, Martin Dietrich, Daniel Schnepf und Rafael Schulz, alle aus Baden-Baden, Marc Trautmann und Thomas Welle, beide aus Bühl. Als Vertreter der Innung im Vorstand der Kreishandwerkerschaft wurde Achim Lorenz aus Iffezheim wiedergewählt. Kassenprüfer sind Roland Grampp und Axel Haas, beide Baden-Baden, sowie Armin Hörth aus Rheinmünster-Stollhofen. Dem Satzungsbeschluss und den Wahlen vorausgegangen waren der Tätigkeitsbericht sowie Kassenberichte und -prüfungen der beiden Innungen, jeweils vorgetragen von Innungsgeschäftsführer Jürgen Karow. Thema der Vorstandssitzungen beider Innungen sei im Frühjahr die Vorbereitung der Fusion gewesen, im Spätjahr habe man dann gemeinsam den Fusionsvertrag nebst Satzung ausgearbeitet, erläuterte Karow und ging außerdem auf diverse Veranstaltungen auf Innungs- und Verbandsebene ein. Schließlich hatte der Geschäftsführer noch ein paar Zahlen von 2016 parat. Demnach waren in Bühl insgesamt 15 Lehrlinge registriert, nämlich zehn Maurer, drei Betonbauer und zwei Fliesenleger. In Rastatt waren es insgesamt 31, davon acht Maurer, sechs Betonbauer und 17Fliesenleger. Der Mitgliederbestand in Rastatt/Baden-Baden habe im gleichen Jahr bei 40 und in Bühl bei 31 gelegen. Eine Fusion könne nur auf Augenhöhe und im Miteinander funktionieren. Darüber hinaus müssen sich Theorie und Praxis ergänzen, hatte sich der neue Obermeister zuvor an die Anwesenden gewandt und bekräftigt, dass es aktuell notwendiger denn je sei, neue Innungsmitglieder zu gewinnen.

