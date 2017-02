Hügelsheim greift besonders tief in die Rücklagen Von Sabine Wenzke Hügelsheim -Besonders tief fällt in diesem Jahr der Griff in die Rücklagen aus: Die Gemeinde Hügelsheim muss zur Finanzierung des Haushalts 2017 voraussichtlich drei Millionen aus dem Sparstrumpf holen, der mit 5,9 Millionen Euro gefüllt ist. Das dann noch verbleibende Polster werde in den nächsten Jahren zum Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus benötigt, verdeutlichte am Montag Bürgermeister Reiner Dehmelt bei der Einbringung des Etatentwurfs 2017, der am 20. Februar im Gemeinderat beraten und verabschiedet werden soll. Weil die laufenden Einnahmen nicht die laufenden Ausgaben decken, wird eine "umgekehrte" Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungsetat von über zwei Millionen Euro erforderlich. Als Hauptursache für die hohe Lücke im Verwaltungshaushalt, der ein Gesamtvolumen von 12,1 Millionen Euro (Vorjahr 10,9) aufweist, nannte Dehmelt die Belastungen im Kommunalen Finanzausgleich durch die einmalig erhöhten Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2015. Hügelsheim muss 2017 daher deutlich höhere Umlagen an das Land sowie den Kreis entrichten, bekommt aber wesentlich geringere Zuweisungen. Bei den Schlüsselzuweisungen sind es mit 1,58 Millionen Euro über 900000 Euro weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig muss die Gemeinde bei der Kreisumlage mit 2,2 Millionen nun rund 530000 Euro mehr abliefern als 2016 und bei der FAG-Umlage mit 1,6 Millionen rund 438000 Euro mehr. Die Personalausgaben schlagen mit über drei Millionen Euro zu Buche. Und auch die drei Kindergärten haben ihren Preis: Den ungedeckten Kostenaufwand für die Gemeinde bezifferte der Bürgermeister auf rund 1,4 Millionen Euro pro Jahr. Dagegen kann Hügelsheim mit seinen 5200 Einwohnern auf knapp 78000 Euro Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bauen, die mit 2,29 Millionen Euro veranschlagt ist. Der Schuldenstand beträgt 2,1 Millionen Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung 401 Euro. Das Volumen des Vermögenshaushalts umfasst 4,9 Millionen Euro (Vorjahr 2,9 Millionen) und fällt damit so hoch aus wie nie zuvor. Dickster Brocken ist die Sanierung der Schwarzwaldhalle (rund 650000 Euro). Weitere geplante Maßnahmen sind unter anderem die Fertigstellung der Erschließung des Neubaugebiets "Östlich der Badener Straße" (rund 336000 Euro), der Erwerb von Grundstücken und der Bau einer Flüchtlingsunterbringung (240000 Euro), Erschließung "Alte Heizzentrale", die Sanierung der Heizungsanlagen für die gemeindeeigenen Gebäude in der Ontario Straße, Dachsanierung Schulgebäude Ontario Straße 16 und Fertigstellung der energetischen Dachsanierung in der Ontario Straße 3. Außerdem sind für die Tilgung von Krediten 177 600 Euro eingeplant. Bei den Einnahmen wird bei einigen Maßnahmen mit Zuwendungen in Höhe von knapp 188000 Euro gerechnet, ferner sind Verkaufserlöse aus Grundstücken für 1,7 Millionen einkalkuliert. Hügelsheim habe in den vergangenen Jahren die Konsolidierung der Gemeindefinanzen fortgesetzt, betonte Dehmelt und informierte auch darüber, dass das Haushaltsergebnis 2016 um voraussichtlich knapp eine Million Euro besser ausfällt als geplant - bedingt durch höhere Einnahmen aus Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen, aber auch durch Einsparungen und Verschiebungen. Um die Finanzsituation der Kommunen generell zu verbessern, sei eine Entlastung durch Bund und Land erforderlich, betonte Dehmelt. Ein Auftrag wurde in der Ratssitzung vergeben: die Bepflanzung für das Neubaugebiet "Östlich der Badener Straße" sowie für die neuen Pflanzbeete in der Handwerkerstraße. Die Arbeiten wird eine Hügelsheimer Firma zum Angebotspreis von 15968 Euro ausführen.

