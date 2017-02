Ziel: Breitbandversorgung in eigener Regie

Es geht darum, einen Hauptstrang (also Backbone, Rückgrat) mit sehr hohen Datenübertragungsraten zu errichten, an den sich die Städte und Gemeinden anschließen können. Um 19 Kommunen geht es hier, nachdem Bühl, Lichtenau, Ottersweier und Rheinmünster über die "Interkommunale Zusammenarbeit Breitband Mittelbaden" bereits eine eigene Lösung betreiben.

Das Thema schwelt schon lange, seit Ende 2012 beschäftigt man sich damit. Nach Grundlagenplanung, Bestandsanalyse, Markterkundung und Netzplanung sieht die Marschroute nun vor, dass der Landkreis selbst die Infrastruktur schafft und das Netz verpachtet, anstatt die Aufgabe einem Investor zu überlassen und dazu einen Zuschuss zu bezahlen. Zunächst fallen für das Betreibermodell deutlich höhere Kosten an - rund 26 Millionen Euro (die Zuschusslösung wurde mit 15,5 Millionen Euro beziffert). Doch das Betreibermodell, so ergibt die Analyse des beauftragten Planungsbüros "tkt", wird als zukunftsfähiger gesehen. Das gesamte Netz befände sich dabei in kommunalem Besitz. Das heißt: Ausbau, Qualität, Weiterentwicklung habe man dann selbst in der Hand, und über den Betrieb kämen wiederum Einnahmen herein. Auf lange Sicht sei das Modell daher auch kostengünstiger. Das Modell werde vom Land Baden-Württemberg favorisiert, auch die Nachbarkreise Karlsruhe und Ortenau arbeiten auf dieser Basis.

Dabei könne eine Fördequote von 70 Prozent erreicht werden. Über ein entsprechendes Bundesprogramm seien 50 Prozent möglich, vom Land kämen dann nochmals 20 Prozent obendrauf. Um die Frist einzuhalten, soll der Landkreis bis zum 28. Februar einen vorläufigen Antrag stellen. Die Mittel im Rücken, würde der kommunale Anteil noch 8,15 Millionen Euro betragen. Das Backbone-Netz würde über den Kreishaushalt finanziert, die Kommunen kämen für ihre innerörtliche Feinverteilung auf.

In zwei Bürgermeistersondersitzungen sei die Planung bereits "eingehend erörtert" worden; die Vorgehensweise werde so mitgetragen, informierte Landrat Jürgen Bäuerle.

Organisatorisch strebt man eine schlanke Lösung an. Planung, Zuschussantrag, Finanzierungsabwicklung, Ausschreibungen und Betreibersuche: All das würde der Landkreis übernehmen. Eine zusätzliche Organisationsform wie Zweckverband oder GmbH sei zunächst nicht erforderlich - schließlich sitzen die Vertreter der Kommunen im Kreistag und "können somit die Realisierung der Maßnahme entscheidend begleiten". Auch die Stadtwerke sollen eingebunden werden.

Hintergrund: Noch ist die Breitbandversorgung im Landkreis sehr unterschiedlich. Die Grundversorgung gilt als weitgehend gesichert, eine zukunftsfähige Versorgung mit Glasfaser sei aber "nur rudimentär" vorhanden. Auch ein möglicher Telekom-Ausbau, so die Analyse, würde keine nachhaltige Gesamtlösung sicherstellen. Einig war sich der Ausschuss gestern darin, dass dies indes ein wichtiger Standortfaktor für die Zukunft sei.