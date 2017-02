Edeka-Befürworter in der Überzahl Von Helmut Heck Elchesheim-Illingen - Ungefähr 180 Personen versammelten sich am Montagabend im Bürgerhaus von Elchesheim-Illingen zu der Infoveranstaltung, bei der über den Neubau eines Edeka-Markts aufgeklärt werden sollte. Während der zweistündigen Dauer bekamen Gegner und Befürworter für ihre Argumente immer wieder Applaus. Es war eindeutig feststellbar, dass die Pro-Seite stärkeren Beifall bekam. Hätte es eine Abstimmung unter den Anwesenden gegeben, wie es jemand angereg hatte, wäre wohl eine klare Mehrheit für das Projekt herausgekommen. Exemplarisch zu spüren war es bei der Wortmeldung eines Jugendlichen, der geradezu enthusiastisch erklärte: "Ich bin 19 Jahre alt, ich freue mich auf den Edeka." Der Markt werde die Lebensqualität steigern und Elchesheim-Illingen "ziemlich, ziemlich, ziemlich aufwerten". Keinen Beifall hingegen gab es für eine entschiedene Ablehnung, die nur wenige äußerten. Verhaltenen Applaus erntete aber Kritik an den geplanten Ausmaßen des Markts und am Standort, der neben dem Kreisel beim Elchesheimer Friedhof vorgesehen ist. "Muss diese Größe sein?", wurde gefragt, es würde für den örtlichen Bedarf doch ausreichen, den "Treff 3000" im Gewerbegebiet umzubauen oder abzureißen, um einen modernen Vollversorger zu schaffen. Man sei "nicht gegen Edeka", aber gegen den Standort, hieß es. Befürchtungen, dass mit dem Neubau am Kreisel ein "Monsterbau" entstehen und "das Gemeindebild aufgerupft" werde, fanden kaum Widerhall. Mit Bedenken bezüglich Landschaftsverbrauch und Bodenversiegelung war es ähnlich. Kein Gewicht bekamen "Zukunftsprognosen", denen zufolge dem Lebensmitteleinzelhandel in zehn bis 15 Jahren durch Verlagerungen ins Internet ein "Kahlschlag" bevorstehe, was dazu führen könnte, dass der Edeka-Markt zur "Industrieruine" werde. Mit kräftigem Klatschen geteilt wurde hingegen die Sorge, dass die Gemeinde "abgehängt", der Discounter schließen und es eines Tages gar keine Einkaufsmöglichkeit mehr geben könnte. Alt-Bürgermeister Kurt Hertweck berichtete, dass es Anfang der 1990er Jahre bei der Suche nach einem Marktbetreiber schwer gewesen sei, überhaupt einen Interessenten zu finden. Die Aussicht, nun einen neuen Vollversorger zu bekommen, sei "eine historische Chance". Wieder brandete Beifall auf. Schon zu Beginn der Veranstaltung hatte Bürgermeister Rolf Spiegelhalder das Vorhaben als Glücksfall dargestellt. Für eine Gemeinde von der Größe Elchesheim-Illingens sei es eigentlich "eine schiere Unmöglichkeit", so etwas angeboten zu bekommen. Die Öffentlichkeit sei über alle bisherigen Schritte informiert worden, verwies er auf Presseberichte. Dass das Thema vor allem im Gemeindeverwaltungsverband verhandelt wurde, sei eben so, weil es zunächst um den Flächennutzungsplan gegangen sei. Das anstehende Bebauungsplanverfahren biete Gelegenheit, bei der Anhörung Einwände förmlich vorzubringen. Von diesen Dingen unberührt war die "Vertriebsphilosophie" von Edeka, die Dirk Dombrowsky von der Projektentwicklung des Unternehmens vorstellte. Der Vortrag war mit Bildern bestückt, die dem Publikum einen Vorgeschmack auf die Einkaufswelt geben sollte. Der Markt soll bei einer Gesamtnutzfläche von 1675 Quadratmetern eine Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern mit Platz für 20 000 Artikel aufweisen. Die Grundstücksgröße wurde mit 7000 Quadratmetern angegeben, die Gebäudehöhe einschließlich Flachdach mit 6,30 Metern. Es soll 97 Parkplätze geben. Die Ein- und Ausfahrt ist nach wie vor an der L 78a gegenüber von Wohnhäusern vorgesehen, was bei den Betroffenen großes Unbehagen auslöste. Spiegelhalder versprach, deren Bedenken ernst zu nehmen. Die Lärmproblematik werde im Genehmigungsverfahren eine wichtige Rolle spielen, erklärte der Planer. Wie Spiegelhalder auf Drängen eines Kritikers bekanntgab, soll der Kaufvertrag für das Gelände im März notariell besiegelt werden. Der Vertreter der Edeka teilte schon mit, wann Eröffnung sein soll: im dritten Quartal 2018.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Bald in neuem Gemäuer Gernsbach (ueb) - Der Schwarzwaldverein Gernsbach muss für Monate Abschied von seiner Heimstätte nehmen: Sie wird renoviert und teilweise neu gebaut. Darauf wies Vorsitzender Richard Herzig bei der Jahreshauptversammlung hin, bei der auch Mitglieder geehrt wurden (Foto: ueb). » Weitersagen (ueb) - Der Schwarzwaldverein Gernsbach muss für Monate Abschied von seiner Heimstätte nehmen: Sie wird renoviert und teilweise neu gebaut. Darauf wies Vorsitzender Richard Herzig bei der Jahreshauptversammlung hin, bei der auch Mitglieder geehrt wurden (Foto: ueb). » - Mehr Bühl

Schlachthof-Fusion wieder aktuell Bühl (sie) - Der Neubau eines Schlachthofs in der Ortenau ist gescheitert. Diese Nachricht haben die Verantwortlichen des Bühler Schlachthofs aufmerksam vernommen (Foto: af). Damit wird ein möglicher Zusammenschluss des Betriebs mit dem Schlachthof Offenburg wieder aktuell. » Weitersagen (sie) - Der Neubau eines Schlachthofs in der Ortenau ist gescheitert. Diese Nachricht haben die Verantwortlichen des Bühler Schlachthofs aufmerksam vernommen (Foto: af). Damit wird ein möglicher Zusammenschluss des Betriebs mit dem Schlachthof Offenburg wieder aktuell. » - Mehr