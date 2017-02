Für jeden Flüchtling das passende Angebot

Ötigheim - Alois Becker, Uwe Dielmann, Winfried Heck, Joachim Hort, Irmela Müller und Katharina Schorpp bilden bei der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe im Telldorf die Freizeit- und Aktivitätengruppe. Sie ist eine von neun freiwilligen Teams zur Unterstützung der Gäste und hat zum Ziel, "die Flüchtlinge möglichst schnell mit dem Dorf zu vernetzen", wie es Patric Kühn, der Flüchtlingsbeauftragte der Kommune, beschreibt.

Den Großteil von 80 Ötigheimer Neubürgern aus Afghanistan, Algerien, Eritrea, Gambia, Indien, Mazedonien, Pakistan, Serbien, Somalia, Syrien, Togo, der Türkei, dem Kosovo und Irak hat die sechsköpfige Gruppe mittlerweile in die Etjer Vereinswelt eingegliedert. Zahlreiche Angebote für gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen mit den Flüchtlingen runden die Integrationstätigkeiten der Ehrenamtlichen ab. "Wir arbeiten nach Kräften daran, die Flüchtlinge in direkten Kontakt mit den Bürgern zu bringen", sagt Kühn. Hemmschwellen abbauen, die Neubürger als Nachbarn gleichstellen, Kontakte zwischen Gästen und Ötigheimern herstellen und vertiefen sind das Bestreben der Freizeit- und Aktivitätengruppe.

Das Konzept geht in Ötigheim auf. Die Basis dafür schafft die einzigartige Vereinsstruktur im Telldorf. "Mit 36 Vereinen und Organisationen im Ort, alle mit fundierter Jugendarbeit, decken wir ein sehr breites Spektrum der Freizeitgestaltung ab in einer Altersspanne vom Kleinkind über Mutter-Kind-Gruppen bis zum Senior", erklärt Alois Becker, Teamleiter der Freizeit- und Aktivitätengruppe. Dass das Einbinden der Flüchtlinge in die Ötigheimer Vereinswelt gut funktioniert, führt Becker auf die Kulturgemeinschaft als Alleinstellungsmerkmal für das Telldorf zurück. Alle lokalen Vereine gehören dieser Gemeinschaft an, der Bürgermeister Frank Kiefer vorsteht. "Unter dem breiten Dach dieses Gremiums kennen wir uns alle, sind auf Du und Du", lobt Becker.

In unkomplizierter Zusammenarbeit mit der Verwaltung ergeben sich bei der Umsetzung von geplanten Vorhaben "sehr kurze Strecken auf dem kleinen Dienstweg". Mithilfe eines Fragebogens in deutscher und englischer Sprache ermitteln die Ötigheimer Flüchtlingshelfer zunächst die Freizeitinteressen ihrer Schutzbefohlenen. Über die genannten kurzen Strecken gelangen diese rasch in die passenden Vereine. Mittlerweile spielen sie Volleyball und Fußball, Boule, Tischtennis, Ukulele, Gitarre und Mandoline, tanzen im Ballett, malen, stricken und singen. "Nicht jeder ist ein Sportfan, Sänger und Musiker; kriegen wollen wir sie mit adäquaten Angeboten aber alle, deshalb führen wir in Kürze sogar einen Baumschnittkurs für die Flüchtlinge durch", erklärt Kühn die Absicht, die Gäste aus ihren Wohnungen hinaus zu allerhand Aktivitäten zu bewegen. Am 6. Mai findet von 14 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz und in der Mehrzweckhalle ein interkulturelles Begegnungsfest mit Fokus auf Kulinarisches und Kulturelles statt. Auf dem Speiseplan steht ein "farbenfrohes Buffet" mit Spezialitäten aus den Heimatländern der Flüchtlinge. Während die Festbesucher die abwechslungsreichen Leckereien verkosten, entsteht Raum für Gespräche.