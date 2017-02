Mit den roten Königen zum Stern des Südens

Durmersheim - Der Einstand meiner Fußballkarriere verlief wenig verheißungsvoll. 0:12 auf heimischem Hartplatz im E-Jugend-Trikot des FV Ottersdorf gegen den FC 04. Solch eine frühkindliche Erfahrung kann ein Männerleben zeichnen, muss es sogar, sonst würde ich an diesem Dienstag um 13 Uhr nicht in diesem Bus am Bickesheimer Platz in Durmersheim sitzen und rot sehen - mit der Aussicht, am Ende des Tages gerade mal drei Stunden schlafen zu können. Meine Kickstiefel hängen längst am Nagel, engagiert bin ich vor allem als Fußball-Sachverständiger auf der Fernsehcouch, und das Herz schlägt sanft für den KSC, was man von den anderen 41 Menschen in diesem Bus nicht direkt sagen kann. Ihre Leidenschaft gilt dem FC Bayern München, und diese Passion hat die Schar so stark erfasst, dass man den ersten FC-Bayern-Fanclub im Landkreis Rastatt als eingetragenen Verein gründete: Die "Red Kings".

Das BT wollte den Club, wie jeden neuen Verein, vorstellen. Gerne, meinte der Vorsitzende Chris Rubertino, der prompt eine Einladung der besonderen Art aussprach: Einfach bei der nächsten Tour in die Allianz-Arena mitfahren und beim Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg dabei sein.

Für mich ist es die Jungfernfahrt. Der Wildpark ist mir heimischer, das Münchner Stadion kenne ich bislang nur aus dem Wohnzimmer-Blickwinkel. Die Experten im Bus bereiten mich seelisch und moralisch auf eine Offenbarung vor: "Fantastisch" sei es dort, die Atmosphäre, die Architektur, ein "hammermäßiges Gefühl", sagt mir Jan Hofmann, als wir gerade Halt machen auf dem A8-Rasthof Gruibingen. Hier wird erst mal zünftig Rast gemacht - mit Weißwürsten, Brezeln und Weißbier. Es ist einer von drei Stopps auf dem Weg nach München. Die Fahrgäste nehmen die Empfehlung von Ärzten, möglichst viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, gerne auf. Die Blase fordert Tribut, keine Details, aber Cola und Wasser sind auch an Bord.

Die Stimmung jedenfalls ist prächtig, die Bayern-Fans könnten bei jedem Gesangverein einsteigen ("FC Bayern, Stern des Südens, Du wirst niemals untergehn"), und in diesem Ambiente nimmt der BT-Reporter die soziologische Forschung auf, um eine ihm zugetragene These mittels teilnehmender Beobachtung zu überprüfen. "Den FC Bayern muss man lieben oder hassen."

Chris Rubertino will dem nicht widersprechen: "Wo Erfolg ist, ist auch Neid." Er findet es faszinierend, wie der erfolgreichste Bundesliga-Club Deutschlands den "Spagat zwischen Tradition und wirtschaftlichem Erfolg" hinbekommt.

Als Bayern-Fan, das wird schnell klar, hat man es im Mittelbadischen nicht unbedingt leicht. Der oberste rote König hat sich mit seiner fußballerischen Orientierung quasi gegen die eigene Familie gestellt, die es sonst eher mit den blauweißen Farben aus Karlsruhe hält. "Als Bayern-Fan ist man es gewohnt, geärgert zu werden", weiß Rubertino.

So weit würde Ulrike Gerstner nicht unbedingt gehen, aber Gewissenskonflikte kennt auch sie. Heute ist die Weisenbacherin ("Ich war schon immer Bayern-Fan") mit ihrem Ehemann unterwegs. Mit dem FC-Bayern-Virus konnte sie die eigenen Kinder leider nicht infizieren, "obwohl ich unserem Sohn Bayern-Trikots geschenkt habe", lacht Ulrike Gerstner , die übrigens in der Murgtal-Gemeinde das BT austrägt und extra wegen des München-Trips sich eine Vertretung organisiert hat.

Wie sich überhaupt die meisten des Fan-Clubs sich zwei Tage Urlaub nehmen mussten für die Reise. Das ist der FC Bayern wert, schließlich ist es schwer genug, Tickets für den Rekordmeister zu bekommen. Dieses Manko war auch die Initialzündung von Chris Rubertino, mit seinen Berufskollegen Johann Betzenhauser und Thomas Semling von der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe den Verein zu gründen. Als Fan-Club hat man es eben leichter, Karten zu erhalten. Jedes Mal muss man sich bewerben - diesmal bekam man 40 Tickets aus München zugestanden. Die bestens organisierten Fahrten in Fußballstadien prägen also das Vereinsleben der "Red Kings", die mittlerweile auf 70 Mitglieder gewachsen sind, sogar mit Boxweltmeisterin Regina Halmich in den Reihen. Man trifft sich aber auch regelmäßig gesellig, zu sportlichen Aktivitäten. Man sei "ein lustiger Haufen", sagt Chris Rubertino und betont: "Wir wollen nicht, dass irgendjemand Ärger macht. Hass gehört nicht ins Stadion."

Das mit dem lustigen Haufen kann der BT-Reporter sofort unterschreiben. Es ist kurz nach 18 Uhr, wir sind auf der A99, Johann Betzenhauser macht mich darauf aufmerksam, dass es gleich so weit ist. Und dann ist er im Blick: Der rot leuchtende Tempel, zu dem ich wie 75000 weitere Menschen pilgere. Mein Weg führt mich zu Block 234, Reihe 25, Platz sieben. 70 Euro kostet das Ticket, ganz schön happig, denke ich, dafür, dass ich wie ein Schneider friere, trotz Reaktivierung meiner langen Unterhosen aus der Bundeswehr-Zeit. Am Ende siegen die Bayern mit 1:0, vom Hocker gerissen hat der Kick keinen so richtig. Wie heißt es gleich im Bus: "Schlechtes Spiel, aber sonst war's super."

Hauptsache, Busfahrer Olaf hat sein Arbeitsgerät ordentlich geheizt. Auf geht's, nach Hause. Es ist Mittwoch, 2.58 Uhr. Der Tross kommt in Durmersheim wieder zum Stehen. Die Roten Könige waren ruhig, sehr ruhig. Ob ihnen ihr Leib-und-Magen-Verein beim Schlummern durch den Kopf ging? Vermutlich nicht: Ein echter "Red King" träumt schon tagsüber von seinem FC Bayern.

www.red-kings.de