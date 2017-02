Ein Jugendreferent soll′s richten Von Veronika Gareus-Kugel Rastatt - Wie kann Jugendbeteiligung in Rastatt gelingen? Eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Jugendlichen sowie Vertretern aus Verwaltung und Politik macht sich seit Juli 2016 darüber Gedanken. Am Dienstagabend traf man sich im Sitzungssaal des Rathauses zu einem finalen Workshop, um ein letztes Mal über den Konzeptentwurf "Richtlinien für Jugendbeteiligung" zu diskutieren und zu beraten. Der Gemeinderat soll dann am 24. April über das Regelwerk zur Beteiligung Jugendlicher an Stadtpolitik und Stadtprojekten entscheiden. Für die Vorlage stimmten 16 Arbeitskreismitglieder, zwei enthielten sich der Stimme. Zum Hintergrund: Grundlage für das Regelwerk ist Paragraf 41 der baden-württembergischen Gemeindeordnung. Der Paragraf regelt die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, wenn Planungen und Vorhaben einer Gemeinde deren Interessen berühren. Den Findungsprozess in Rastatt setzten Jugendliche sowie Personen der Verwaltung und der Politik in Gang. Begleitet wird die Entwicklung des später verbindlichen Regelwerks von Frank Ulmer (Kommunikationsbüro GmbH, Stuttgart). Beschäftigen konnten sich mit dem zehnseitigen Schriftstück auch schon 40 Schülerinnen und Schüler aus allen weiterführenden städtischen Schulen. Die Resonanz darauf war durchweg positiv. Aufgerufen waren ferner Jugendliche und interessierte Bürger, den Konzept-Entwurf im Internet zu lesen und zu kommentieren. Die abgegebenen Kommentare wurden daraufhin in die Konzeption eingearbeitet. Am Dienstagabend ging es nun um den Feinschliff und die Festlegung des weiteren Verfahrens. Nochmals wurden einzelne Punkte resümiert und von den Anwesenden hinterfragt. Einig zeigten sich alle Redner des Abends darin, dass das Konzept noch in eine allgemein verständliche Sprache übertragen werden muss. "Bisher handele es sich um ein Papier für die Verwaltung", wie Ulmer und Miguel Rodriguez (Projektsteuerungsgruppe) darlegten. Stadtrat Dieter Scharer schlug vor, eine Kurzform mit prägnanten Eckpfeilern für die Gemeinderäte zu verfassen. Bevor sich diese jedoch in ihrer Sitzung am 24. April damit befassen können, haben sich die Ausschüsse für Jugend- und Soziales sowie für Verwaltung und Finanzen damit zu beschäftigen. Im Juli soll dann auch ein Jugendgipfel stattfinden. Das Regelwerk kümmert sich nur um die Beteiligung von Jugendlichen. Stadträtin Uschi Böss-Walter forderte deshalb, Ähnliches auch für eine Kinderbeteiligung zu entwerfen - was indes als nicht praktikabel eingestuft wurde. Inhaltlich dreht es sich auf dem zehn Seiten umfassenden Manuskript darum, wie junge Leute zwischen 14 und 26 Jahren sich verbindlich und konstruktiv, punktuell oder auch kontinuierlich in städtische Entscheidungsprozesse einbringen können. Schnittstelle für Gemeinderäte, Oberbürgermeister und Jugendliche soll eine Jugendreferentin oder ein Jugendreferent sein. Eine Stelle, die noch zu schaffen wäre. Der Jugendgipfel bestimmt die Jugenddelegation, "ein bewusst offenes Gremium", so Ulmer. Die Delegation erhält finanzielle Unterstützung durch die Stadt. Weiterführende Schulen in der Trägerschaft von Rastatt haben für die Teilnahme am Jugendgipfel, mindesten zwei Schülerinnen und Schüler pro Klasse, ab Klassenstufe 8 freizustellen. Zu lesen ist das komplette Regelwerk auch auf der Homepage der Stadt.

