Kurdenmarsch: Nervöse Anspannung

Der Kurdenmarsch unter dem Motto "Freiheit für Abdullah Öcalan - ein Status für Kurdistan" war am Sonntag in Mannheim mit rund 140 Teilnehmern gestartet und soll nach mehreren Etappen am Samstag in Straßburg enden. Die Initiatoren erinnern an den inhaftierten Aktivisten Öcalan, der seit 18 Jahren versuche, trotz Haft in der Türkei Vorschläge zur Lösung der kurdischen Frage zu entwickeln.

Gestern Morgen hatten sich die Demonstranten in Karlsruhe auf den Weg gemacht; Rastatt erreichten sie gegen 18 Uhr. Um mögliche Konfrontationen zu umgehen, wurde der von massivem Polizeiaufgebot begleitete Zug vor der Bahnhofstraße in den Richard-Wagner-Ring geleitet, um von dort über den Ötigheimer Weg den Marktplatz anzusteuern. Dort endete der Marsch mit einer Kundgebung und Musik. 160 Polizeikräfte begleiteten den Aufzug zu Fuß, zu Pferd und in Mannschaftswägen, weitere 100 waren als Reserve und zur Verkehrsregelung im Einsatz.

Bereits Stunden zuvor war Polizeipräsenz erkennbar; in der Bahnhofstraße führten Einsatzkräfte Kontrollen durch, um offenbar möglichen Gegenaktionen von Türken vorzubeugen.

Ein Großaufgebot an Polizeiwagen prägte gestern auch das Bild in der Speyerer Straße vor dem Durmersheimer Rathaus. Mannschaftswagen reihte sich an Mannschaftswagen. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, hatte die Polizei Durmersheim als Sammelstation genutzt: Polizeibeamte, die den Protestzug der Kurden von Karlsruhe in Richtung Rastatt begleiteten, versammelten sich im katholischen Pfarrzentrum St. Dionys als Anlaufstelle. Eine kurzfristige Anfrage, ob es eine Räumlichkeit zur Unterbringung von knapp 100 Polizisten gebe, erreichte die Gemeindeverwaltung erst gestern Morgen, wie es aus dem Rathaus hieß. Schnell und unbürokratisch habe die Gemeinde die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützt.

Wie gerade in Rastatt die Lage unter Türken angespannt ist, zeigt ein Video, das der BT-Redaktion zugespielt wurde. Demnach kam es bereits am Dienstagnachmittag zu einer kleinen Kundgebung in der Bahnhofstraße, in der laut Insidern ein Vertreter der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) das Wort geführt hat. Die UETD gilt als Lobby-Organisation der türkischen Regierungspartei AKP. Nach BT-Informationen liegt das Video dem Staatsschutz der Polizei vor.