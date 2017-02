Von Luther bis "Illuminati"

Rastatt - 2017 ist in der Museumswelt landauf, landab das Jahr der Ausstellungen über die Reformationszeit. Da möchte Heike Endermann, wissenschaftliche Bibliothekarin der Historischen Bibliothek Rastatt, nicht unbedingt noch eine Schau zum selben Thema draufsatteln. Stattdessen ist eine vertiefende Vortragsreihe geplant, die sich durchaus in Ergänzung der in der Region angekündigten Ausstellungen versteht. Selbstverständlich wird die Bibliothek mit ihrem Pfund wuchern und parallel ihre Bücherschätze aus der Zeit von Luther, Melanchthon und Erasmus aufblättern.

Die Reformation wird natürlich ein wesentliches Thema der Reihe sein. Ihr Jubiläum ist schließlich Anlass für die Idee gewesen. Doch das 16. Jahrhundert war auch sonst von gesellschaftlichen Umbrüchen, neuen Denkweisen und wissenschaftlichem Forscherdrang geprägt. Die Referenten werden sich jeweils donnerstags um 19 Uhr eines ausgewählten Themas aus diesem reichen Schatz annehmen, freut sich Endermann.

Professor Hiram Kümper von der Uni Mannheim, der an der noch laufenden Ausstellung über frühe Werke der Buchdruckerkunst entscheidend mitwirkte, will am 20. April die Reihe mit einem Vortrag über die Reformation in Baden und der Pfalz eröffnen. Seine Vorträge seien stets auch für den interessierten Laien gut verständlich: informativ und unterhaltsam zugleich. Dr. Johannes Werners Beitrag befasst sich am 18. Mai mit den Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts. Ein eher selten thematisierter Aspekt der frühneuzeitlichen Geschichte, konstatiert Heike Endermann, obwohl doch im Südwesten Deutschlands ein Zentrum dieser "Revolution des gemeinen Mannes war". Die Aufständischen beriefen sich in ihren Forderungen zwar auf Martin Luther, der Reformator distanzierte sich jedoch scharf von der Rebellion und befürwortete deren blutige Niederschlagung.

Dass sich auch Protestanten im 16. Jahrhundert zu Pilgerreisen ins Heilige Land aufmachten, erfährt man am 8. Juni im Vortrag des Heidelberger Professors Folker Reichert. Auf diesen Reisen trafen die Anhänger der jungen Reformation notwendigerweise auch auf "Altgläubige" - wie diese Begegnungen wohl abliefen?

Über Literaten und Gelehrte des 16. Jahrhunderts am Oberrhein wird Dr. Stefan Woltersdorff am 13. Juli berichten. Nach der Sommerpause geht es am 19. Oktober weiter mit Dr. Markus Zepfs Vortrag über die 300 Jahre alte Franziskanerkirche in der Rastatter Herrenstraße (heute evangelische Stadtkirche).

Als wahre Fundgrube dient das 16. Jahrhundert für Thrillerautoren wie Dan Brown. Dr. Christoph Kunz will mit seinen Zuhörern im Spätjahr auf Entdeckungsreise gehen, von welchen Motiven sich der Schriftsteller zu Romanen wie "Illuminati" oder "Sakrileg" inspirieren ließ.

"Die Reihe setzen wir ins nächste Jahr hinein fort", freut sich Heike Endermann: Es wird noch einen Vortrag von Dr. Irmgard Stamm zur Geschichte der evangelischen Gemeinde in Rastatt geben. Der Termin steht noch nicht fest.

Epochemachende Werke zu sehen

Klar ist aber schon: Die Vorträge werden mit einer Präsentation von besonders schönen Buchschätzen des 16. Jahrhunderts aus den Beständen der Historischen Bibliothek begleitet. Heike Endermann ist gemeinsam mit Papierrestauratorin Ute Luber dabei, die Exemplare auszusuchen, die dann in den Vitrinen des schmucken Bibliothekssaals zu bewundern sein werden. "Das 16. Jahrhundert ist reich an epochemachenden Werken aus Gebieten wie Kunst und Architektur, Astronomie, Literatur und Politik", weiß die Bibliothekarin.