Kreis will bis zu zehn Unterkünfte schließen

Welche das sein werden, stehe allerdings noch nicht fest. Man sei hausintern dabei, eine Konzeption zu erarbeiten, die dann Mitte März bei der nächsten Bürgermeisterversammlung präsentiert und besprochen werden soll.

Unabhängig davon ist man schon jetzt dabei, die Unterkünfte aus Verwaltungssicht zu "optimieren". Derzeit gibt es unter anderem Bewegung in der Rastatter Lochfeldstraße, von wo aus Flüchtlinge in die Lyzeumstraße verlegt werden. Wo kann man durch Verlegungen Geld sparen, namentlich Heiz- oder andere Nebenkosten?, lauten unter anderem Fragen, aufgrund derer man die eine Unterkunft verkleinert, die andere verdichtet. Ob man am Standort Lochfeldstraße weiter festhält, sei Bestandteil der internen Prüfungen, Entscheidungen, so Peter, sollen in den nächsten Wochen fallen.

Die genaue Zahl der Unterkünfte, die man aufgeben wird, stehe noch nicht fest. Nachdem der Landkreis seit Oktober keine Flüchtlinge mehr zugewiesen bekommen hat, rechnet man damit, ab April/Mai wieder mindestens 25 Menschen im Monat aufzunehmen. Bis dahin ist die zwischenzeitliche "Mehrerfüllung" der Quote gegenüber dem Land, auf der der "Aufnahmestopp" beruhte, abgeschmolzen. Trotz des aktuellen Rückgangs in den Gemeinschaftsunterkünften - manche Flüchtlinge kommen in die Anschlussunterbringung, andere kehren in die Heimat zurück (oder müssen zurückkehren) - werde man daher Reserveplätze, also einen "Puffer", weiterhin vorhalten. Man rechnet damit, dass sich künftig Zu- und Abgänge in etwa die Waage halten.

Auch das Hochhaus in der Plittersdorfer Straße, aus dem der Landkreis im Herbst mehr als 400 Flüchtlinge aufgrund von Brandschutzdefiziten abgezogen und verlegt hat, bleibt daher zunächst weiter auf der Liste. Nach wie vor sei man in Gesprächen mit den Eigentümern. Wie berichtet, lag - oder liegt - man bei Fragen der Zuständigkeit und Kosten über Kreuz. In einem Rechtsstreit befinde man sich nicht, so Peter. Im November hatte man angekündigt, Mietminderung geltend zu machen, die Eigentümer gaben Brandschutzarbeiten in Auftrag. Diese seien größtenteils umgesetzt, so der Erste Landesbeamte. Was die Kosten und die Vertragslaufzeit angehe - einst wurden 90 Wohnungen in dem Gebäude für zehn Jahre angemietet -, suche man "gemeinsam nach einer guten Lösung".

Was die künftige landkreisweite Unterkunftskonzeption angeht, gelte es alle Kostenvor- und -nachteile gegenüberzustellen, so Peter. "Kleinere Unterkünfte sind möglicherweise nicht so rentabel wie größere." Zugleich wolle man eine "dezentrale, regional ausgewogene Verteilung" im Landkreis.

Es gelte, viele Faktoren zu berücksichtigen. Ein Glück sei es nun, dass der Landkreis keine Unterkünfte selbst gebaut, sondern nur Gebäude angemietet hat - mit unterschiedlichen Laufzeiten.