Rastatts Dörfel ist reif fürs Museum

Von Daniel Melcher Rastatt - Das Rastatter Dörfel ist quicklebendig, aber trotzdem reif fürs Museum: Die wechselhafte Geschichte des Stadtteils ist Thema der gestern eröffneten Sonderausstellung im Stadtmuseum. Mehr als 120 Exponate führen in der von Museumsleiterin Iris Baumgärtner und Stadtarchivar Oliver Fieg mit Hilfe von Leihgaben konzipierten Schau schlaglichtartig vor Augen, wie sich das Dörfel im Lauf der Jahrhunderte entwickelt hat und welche Menschen es prägten - und darüber hinaus die Gesamtstadt. Ein Besuch lohnt: Auch manch Rastatter wird noch Überraschendes entdecken. "Das Dörfel - Ein Stadtteil macht Geschichte" heißt die Ausstellung, die erste übrigens, in der sich Stadtmuseum und -archiv einem Rastatter Stadtteil widmen. Schon im Foyer taucht der Besucher ein: Eine Wand mit Porträts von Stadtteilbewohnern (aufgenommen von Karl-Heinz Hettig) zeichnet ein Bild der bunten, heterogenen Dörfel-Bevölkerung und schlägt zusammen mit Stadtteil-Fotos von Mathias Hofmann den Bogen ins Jetzt. Die Schau selbst widmet sich indes mehr der Historie, und das informativ und unterhaltsam zugleich. Der Einstieg in die Vergangenheit führt über eine Rechnungsakte aus dem Jahr 1702, in der erstmals das "Dorf Rastatt" der "Stadt Rastatt" gegenübergestellt wird. Erst später in der Geschichte wird der offizielle Begriff Ludwigvorstadt eingeführt werden. Vieles gibt es danach zu entdecken, zu beäugen und zu schmökern. Da ist natürlich Rudolf Katzenberger, der sich und seinen "Adler" zu internationalem Ruhm kochte - von der von ihm getragenen Auszeichnung "Chaine des Rôtisseurs", an der man noch Spuren von Essensresten zu sehen meint, bis hin zum Gästebuch reichen die Exponate. Und Eduard Degler, der Bauunternehmer, dessen Porträt als Sinnbild für den aufstrebenden Stadtteil nach der Entfestigung steht, und der Altertumssammlung und städtisches Archiv gegründet hat. Und da ist Adolf Niederbühl, ohne den wohl die Rastatter Fasnacht nicht denkbar wäre. Weiter geht es in die Stadtteil-Entwicklung. Hin zu den bis zu sieben Bädern, die es einst gab, darunter im 19. Jahrhundert das erste Warmwasserbad, das Sonnenbad nur für Damen aus der besseren Gesellschaft oder das aus bürgerlichem Engagement heraus gegründete "Aktienbad", mit dem man das wilde Baden in der Murg unterbinden wollte. Was wohl viele nicht wissen: Auch das Rastatter Krankenhaus hat seinen Ursprung im Dörfel, im 1772 begründeten Spital, das in den 1840er Jahren an seinen jetzigen Standort verlegt wurde. Nicht vorbei kommt man am Thema "Festung und Garnison", von dem nicht nur Devotionalien und Belege einer auch von Offizieren genutzten Handschuhwäscherei zeugen, sondern auch ein großer, mit Bleistift, Tusche und Aquarell erstellter Originalplan von Bauwerken der Leopoldfeste. Weiter geht es zu Dokumenten, die vom Dörfel als Handwerkssiedlung künden, von Gewerbe- und Industrieansiedlung, unter anderem der ersten Fabrik überhaupt, die nach Rastatt kam - die Schlaffsche Stahlfabrik. Der Kreis schließt sich wieder von der Vergangenheit in die Gegenwart bei einem Album des Dörflervereins, der dieses Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert, er ist damit der älteste Bürgerverein Rastatts, so Vorsitzender Michael Lochbühler Stamm - eine der ersten Vereinsaufgaben war es einst, den Bau der Karlstraße als Verbindung in die Kernstadt voranzutreiben. Bis zum 8. Oktober ist die Schau zu sehen, ein passender Zeitrahmen angesichts dessen, dass der Dörflerverein im Juli und September seine 120-Jahr-Feierlichkeiten plant. Das Stadtmuseum ist donnerstags bis samstags von 12 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für zehn Euro kann dort auch ein Begleitband zur Ausstellung erworben werden, in dem Aufsätze verschiedener Autoren sowie zahlreiche Abbildungen den Blick ins Dörfel vertiefen.

