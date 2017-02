Unliebsame Überraschungen in Oberndorf

Kuppenheim - Alte Häuser bergen oftmals unliebsame Überraschungen - so auch in Oberndorf. Bei der Sanierung des Alten Rathauses in der Hauptstraße - dort werden im Erdgeschoss zwei Wohnungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen geschaffen - traten in einem Teilbereich unvorhergesehene Probleme auf: Holzbalken, die jahrzehntelang im Boden lagen, waren teilweise durchgefault, aus der Decke brachen Lehmriegel heraus, und dann wurden zu allem Übel auch noch statische Probleme festgestellt - "das war die größte Herausforderung", listet Bürgermeister Karsten Mußler die Mängel auf, die derzeit behoben werden.

Die Kosten, für beide Wohnungen mit rund 160 000 Euro angesetzt, können nicht gehalten werden. Sie dürften sich um 25 000 bis 30 000 Euro erhöhen, schätzt Stadtbaumeister Gerhard Heinz. Auch die Arbeiten verzögern sich um mehrere Wochen, was allerdings nicht ganz so schlimm ist, denn: "Wir haben keinen Zeitdruck", sagt Mußler. Das ganze Malheur im Erdreich offenbarte sich, als der PVC-Boden entfernt wurde und darunter feuchte Stellen entdeckt wurden, schildert Stadtbaumeister Heinz.

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben inzwischen viel ausgegraben und mit Erde aufgefüllt, jetzt folgen noch Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung und Bodenbetonierung. Die Decke wird ebenfalls erneuert, alle Balken werden stabilisiert und die Stützen - zwei gusseiserne aus früheren Zeiten - ausgetauscht. Es werden sechs neue Stahlträger eingebaut, erläutert Heinz. Die historischen Träger sollen aber nicht entsorgt, sondern im Bauhof eingelagert werden, bis man eine Verwendung dafür gefunden hat. Neue Fenster werden noch eingebaut und die Heizung ergänzt. "Wir wollen mit dem Haus für die Zukunft aufgestellt sein", betont Mußler. Später soll auch die Natursteinfassade des alten, nicht denkmalgeschützten Gebäudes renoviert werden, die noch Einschusslöcher aus dem Krieg aufweist.

Während im Erdgeschoss die Bauarbeiten laufen, sind die ebenfalls im Haus befindlichen Vereinsräume davon nicht tangiert. Lediglich der Lagerraum im Erdgeschoss musste für eine der künftigen Wohnungen weichen - ein neues Domizil für Vereinsutensilien wurde aber bereits nur einen Steinwurf weiter ebenfalls in der Hauptstraße eingerichtet in einem Gebäude, das einst eine Metzgerei/Bäckerei beherbergte und auch schon mal eine Filiale der Volksbank. Viele Jahre stand es leer, teilt Mußler mit. Die Stadt konnte es erwerben und hat es den Vereinen kostenlos zur Verfügung gestellt. Dort haben nun Gesangverein "Liederkranz", die Narrenzunft "D' Riedelwieble", Turnverein und der Obst- und Gartenbauverein ihre Utensilien untergebracht - und sich tatkräftig revanchiert. Sie haben nicht nur fleißig geräumt, sondern auch das Dach neu eingedeckt, zählt Heinz nur einige Arbeiten auf. Wenn es wieder wärmer wird, soll das Haus, in dem auch neue Fenster eingebaut wurden, frisch gestrichen werden. Außerdem werden die Vereine das Grundstück künftig pflegen. "Wir haben ein gutes Miteinander", lobt der Bürgermeister.

Die Kosten für die Renovierung des Lagergebäudes, die in Zusammenarbeit mit dem Bauhof erfolgte, beziffert Mußler auf rund 30000 Euro plus Grundstückserwerb.