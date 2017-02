Hartnäckiger Kampf für Tempolimit

Elchesheim-Illingen - Verkehrslärm macht den Anwohnern der Laurentiusstraße in Elchesheim-Illingen schon lange zu schaffen. Seit zwei Jahren kämpfen Erwin und Annelies Hars für eine Verbesserung der Situation. Bislang erfolglos. Auf Hilfe aus dem Rathaus hoffen beide nicht mehr, vielmehr herrscht zwischen der Verwaltung und dem Ehepaar Eiszeit. Aufgeben wollen die Anwohner trotzdem nicht. Eine Klage beim Verwaltungsgericht schließen sie nicht aus.

Rückblick: Bereits vor zwei Jahren protestierten Anwohner der Laurentiusstraße dagegen, dass auf der parallel verlaufenden K3722 (Durmersheimer Straße) sowie der L87a Tempo 100 gilt - obwohl Kreis- und Landesstraße direkt an den Häusern der Laurentiusstraße vorbeiführen. Der Grund: Die beiden Straßenteilstücke befinden sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Die Anwohner forderten daher, das Elchesheim-Illinger Ortsschild so zu versetzen, dass die Ortschaft bereits ab dem Illinger Kreisel beginnt.

"Es gab eine große Abwehrhaltung von allen Seiten", fasst Erwin Hars Reaktionen auf diese Anfrage aus Rathaus, Landratsamt und dem Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe zusammen.

Wo das Ortsschild aufgestellt wird, darüber entscheidet die Untere Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Rastatt. "Wir haben das Thema umfangreich geprüft, Polizei und Regierungspräsidium miteingebunden", rekapituliert Vera Kramer, Leiterin des Straßenverkehrsamts. Das Ergebnis: "Das Schild steht richtig." Man orientiere sich daran, wo die zusammenhängende Bebauung beginne, erläutert Kramer. Entscheidend sei, von welcher Straße die Grundstücke erschlossen seien - in diesem Fall ist das die Laurentiusstraße und nicht die Durmersheimer Straße. Daher lehnte die Behörde eine Versetzung des Ortsschilds ab, das letzte Wort hat das RP Karlsruhe.

Ein Bürgergespräch zum Thema gab es bereits im April 2016. "Die ganze Veranstaltung war konfus", rekapituliert Annelies Hars. Als "dicksten Klops" bezeichnen beide eine Aussage von Bürgermeister Rolf Spiegelhalder, die auch im Gesprächsprotokoll der Sitzung nachzulesen ist: Das RP habe das Anliegen, das Ortsschild zu versetzen, bereits im Widerspruchsverfahren abgelehnt. "Damit wurde signalisiert, dass alles schon entschieden ist und man nichts mehr machen kann", kritisiert Erwin Hars. Dass das RP noch keine Entscheidung getroffen hatte, erfuhr Hars erst, als er einen Termin beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe hatte.

RP und Landratsamt bestätigen auf BT-Nachfrage, dass es in diesem oder einem vergleichbaren Fall noch kein Widerspruchsverfahren gegeben habe. Zumindest nicht förmlich, wie Straßenverkehrsamtsleiterin Kramer einschränkt. Formfreie Schreiben habe es indes schon an beide Behörden, RP und Landratsamt, gegeben, die stets abgelehnt wurden.

RP entscheidet über Widerspruch

Erst Monate später, im November, erhielten Annelies und Erwin Hars dann den förmlichen Bescheid, dass das Landratsamt dem Anliegen, das Ortsschild zu versetzen, nicht stattgegeben hatte. "Dagegen haben wir fristgerecht Widerspruch eingelegt. Und darüber wird momentan verhandelt." Wird der Widerspruch abgewiesen - wovon die beiden ausgehen -, hat das Ehepaar die Möglichkeit, vor Gericht zu ziehen.

Doch bis dahin wollten Erwin und Annelies Hars nicht warten und nahmen die Situation selbst in die Hand. Sie hängten Schilder mit Hinweisen wie "Langsam" oder "Rücksicht" an Bäume entlang der Durmersheimer Straße auf. Es folgte Ärger aus dem Rathaus: Die Aktion sei ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

"Das Aufhängen der Schilder an den Bäumen stellt keinen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar, sofern sie nicht in den Straßenbereich ragen und als Hindernis zu betrachten wären", teilt indes die Polizeipressestelle auf Anfrage mit. Allerdings dürfte das Aufhängen der Schilder "eine Sondernutzung nach dem Straßengesetz Baden-Württemberg darstellen, das der Genehmigung bedarf", teilt die Polizei weiter mit.

Doch lange hingen die Zettel ohnehin nicht. "Zweimal habe ich schon Gemeindearbeiter dabei erwischt, wie sie die Schilder wieder abgehängt haben", erzählt Annelies Hars. Dutzende Hinweistafeln wurden nach Angaben des Paars auf diese Weise schon einkassiert. Dass sie diese trotzdem immer wieder neu gestalten und aufhängen, hat einen Grund: "Bei manchem hat der Appell etwas bewirkt", fasst Erwin Hars seine subjektiven Eindrücke zusammen.

Bei anderen scheinen die Schilder jedoch genau das Gegenteil zu bewirken, wie Bürgermeister Rolf Spiegelhalder sagt: Bei ihm häuften sich die Beschwerden von Anwohnern, da Autos aufgrund der Schilder absichtlich schneller führen und hupten, bilanziert er. Bis jetzt habe man die Schilder toleriert, doch damit sei nun Schluss. Wenn das Ehepaar die Plakatierung nicht unterlasse, werde es ein Ordnungswidrigkeitsverfahren geben und Bußgelder verhängt, kündigt der Rathauschef an.

Auch mit einer Flugblattaktion im Juni und Juli 2016 hatte das Ehepaar den Unmut des Bürgermeisters auf sich gezogen. Das Schreiben, das die beiden an alle Haushalte in Elchesheim-Illingen verteilten, enthielt die Bitte, freiwillig die Geschwindigkeit auf Tempo 30 zu reduzieren. Den Appell schickte Erwin Hars vorab ins Rathaus. Sollte bis zu einer bestimmten Frist keine Rückmeldung erfolgen, "gehen wir von Ihrer Zustimmung aus", hieß es in der E-Mail. Nachdem diese Frist verstrichen war und der Rathauschef sich nicht gemeldet hatte, fingen Annelies und Erwin Hars an, die Flugblätter zu verteilen. "Ich habe dabei mit vielen Einwohnern Gespräche geführt", zieht Erwin Hars Bilanz. Von vielen habe er Lob für seine Bemühungen erhalten und Zustimmung erfahren. Doch mitten in der Verteilaktion meldete sich Bürgermeister Spiegelhalder über den Gemeindeanzeiger zu Wort: Er zeigte sich verärgert, dass sein Name auf dem Flugblatt abgedruckt wurde ("Ihre Mitbewohner und insbesondere Herr Spiegelhalder danken es Ihnen sicherlich"). Die Vorgehensweise sei "nicht abgesprochen" gewesen, monierte Spiegelhalder im Ortsblatt.

"Wir wollen doch nicht mehr als Tempo 30 überall im Ort", versteht Hars nicht, warum die Anwohner in diesem Punkt keine Unterstützung seitens der Gemeinde erfahren. "Es ist die Aufgabe des Bürgermeisters, die Bürger vor Verkehrslärm zu schützen", findet Erwin Hars. Stattdessen fühlten sich die beiden nicht ernst genommen, als sie ihr Anliegen im Gemeinderat vortrugen.

Rathauschef Spiegelhalder kontert im BT-Gespräch: "Was alle vergessen: Die Anwohner haben damals an eine Erschließungsstraße zum Gewerbegebiet gebaut." Denn das sei zu diesem Zeitpunkt schon planfestgestellt gewesen. Verkehr sei somit zu erwarten gewesen. Zudem gelte in diesem Bereich ein anderer Bebauungsplan: "Es ist ein Mischgebiet, kein Wohngebiet", betont Spiegelhalder. Und auch der Öffentliche Personennahverkehr sei auf die Beibehaltung der Geschwindigkeiten angewiesen, um Fahrplanzeiten einzuhalten. Aus Sicht der Gemeinde gebe es für die Situation keine Lösung. Die Sache sei "durchdiskutiert".

An Ideen mangelt es nicht

Nicht so für das Ehepaar Hars: An Ideen, die Situation zu entschärfen, mangelt es ihnen nicht - von der Abstufung der Kreisstraße bis hin zum Aufbringen von Flüsterasphalt. Doch bei jedem Vorschlag gibt es Gegenwind. "Wir beschäftigen uns jetzt lange mit dem Thema", berichtet Erwin Hars. "Ich glaube nicht, dass gar nichts zu machen ist. Es ist ein Nicht-Wollen." So könne es auf jeden Fall nicht bleiben, pflichtet ihm seine Frau bei. Befürchtungen hat sie, wenn der Edeka-Markt gebaut wird. Die Verkehrssituation werde dann "immer schlimmer".