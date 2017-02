70 neue Arbeitsplätze auf der Hardt

Hügelsheim

Rhinos beim Spitzenreiter Hügelsheim (red) - Für den ESC Hügelsheim (Foto: fuv) geht es sechs Spieltage vor Ende der Vorrunde langsam aber sicher in die heiße Phase. Die Ausgangslage für den Playoff-Anwärter ist gut. Tabellenführer Zweibrücken ist am Sonntag der nächste Gegner der Rhinos.

Sinzheim

Souveräner Sieg beendet Hinrunde Sinzheim (red) - Mit einem deutlichen 7:1 gewann die Mannschaft der BSG Sinzheim/Bühl - gebildet aus den Badmintonabteilungen des TB Sinzheim und des Ski Club Bühl - das Nachholspiel gegen den TV Neuenbürg und konnte sich dabei um einen Tabellenplatz verbessern. (Foto: pr)