Keine Debatte über Fusion bei Hauptversammlung des FC 04 Rastatt (up) - Nach einer jahrelangen sportlichen Talfahrt haben sich die Dinge beim FC Rastatt 04 in den vergangenen Monaten zum Besseren gewendet. Die erste Mannschaft des Traditionsclubs konnte die Rastatter Hallenfußballmeisterschaften für sich entscheiden und beim Mittelbaden-Cup des Badischen-Tagblatts war nur das Team des RSC/DJK besser als die Gelb-Schwarzen aus dem Münchfeld. Dazu kommt, dass die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz der Kreisliga (A Nord) überwintert hat. "Diese Erfolge nimmt uns keiner mehr" sagte der Vorsitzende des "04", Holger Zimmer, bei der Jahreshauptversammlung am Freitag vor rund 30 Mitgliedern im Clubhaus. Zimmer forderte die Versammlungsteilnehmer auf, sich mehr für den Verein zu engagieren. Einige Vorstandsmitglieder hätten durch das hohe Arbeitsaufkommen ihre Belastungsgrenze überschritten, er selbst, so Zimmer, müsse in den nächsten Monaten aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Dann brachte er ins Gespräch, dass es für den FC vermutlich sinnvoll wäre, mit einem anderen Club zu fusionieren. "Wir haben zwar Schulden, dafür aber ein Stadion und wir können sportliche Erfolge vorweisen", betonte Zimmer. Eine Diskussion zu diesem Thema fand nicht statt. Der stellvertretende Vorsitzende Mathias Berner blickte zurück auf die Saison 2015/2016, die mit dem Abstieg aus der Bezirksliga zu Ende gegangen war. "Wir haben damals erkannt, dass wir einen Schnitt machen müssen", sagte er. Als Folge trennte man sich von 18 Spielern und dem damaligen Trainer. Mit der Verpflichtung des Trainerteams Gregor Pajonk und Besim Karaabo konnte die Wende geschafft werden, langsam stellten sich wieder sportliche Erfolge ein. Berner forderte die Spieler auf, dem Verein die Treue zu halten. Die Versammlung stimmte dann unter Vorbehalt einer Erhöhung der Beiträge ab 2018 zu. Hintergrund ist, dass der RSC/DJK, mit dem der FC einen Jugendförderverein ins Leben gerufen hat, seine Beiträge anheben will. "Damit keine Abwanderung zu uns stattfindet, haben uns die Verantwortlichen des RSC/DJK gebeten, unsere Beiträge ebenfalls zu erhöhen", erklärte Zimmer. Die 04-Beiträge für E-und F-Jugendliche steigen von 40 auf 50 Euro im Jahr, für die C- bis A- Jugendlichen von 50 auf 60 Euro und die Familienbeiträge betragen zukünftig 90 statt 80 Euro, falls sich die Mitglieder des RSC/DJK tatsächlich für eine Beitragserhöhung entscheiden. Vier Mitglieder für 60-jährige Treue geehrt Auf der Tagesordnung stand dann die Ehrung von langjährigen Mitgliedern, die dem Rastatter Traditionsverein auch in turbulenten Zeiten die Treue gehalten haben. Andreas Härtel und Dieter Kersten sind seit 25 Jahren dabei, Thomas Volz seit 30 Jahren. Sie bekamen die Vereinsehrennadel in Bronze überreicht. Für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Jere Gruja und Markus Sutter die silberne Ehrennadel. Die goldene Ehrennadel ging an Jürgen Laun und Michael Lochbühler-Stamm, die dem FC Rastatt 04 vor einem halben Jahrhundert beigetreten sind. Und für 60-jährige Mitgliedschaft bekamen Peter Kreuz, Waldemar Schöntaler, Erich Walz und Annette Mann die goldene Ehrennadel ans Revers geheftet.

