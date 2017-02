400 Jobs bei Benz-Zulieferer auf der Kippe

Hintergrund: Nach BT-Informationen hat Antolin fast alle Folgeaufträge für die Ausstattung der ab 2018 startenden neuen Generation der Mercedes-Kompaktwagen mit Tür-, Seiten- und Kofferraumverkleidungen verloren. "Die Beschäftigten verlieren das Vertrauen in die Geschäftsführung," schreibt der Betriebsratsvorsitzende Waldemar Jalowy. Heiko Maßfeller, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Gaggenau, bemängelt: "Der Verhandlungsstand ist völlig unbefriedigend bezüglich des von uns geforderten Standortsicherungskonzeptes. Es liegt kein Geschäftskonzept vor, auf dessen Grundlage verhandelt werden kann."

Wie das Badische Tagblatt Ende Juli 2016 berichtete, plant Antolin verbleibende Neuanläufe von Aufträgen für die Mercedes-Kompaktklasse ausschließlich im ungarischen Werk Kecskemét zu produzieren. Von dort aus sollen das Benz-Werk in Kecskemét und das Mutterwerk in Rastatt beliefert werden. In der Folge würden in Rastatt nur rund 30 Arbeitsplätze für Logistikarbeiten übrigbleiben, was die Schließung des Standorts mit 430 Beschäftigten bedeutet.

"Die vorgelegte Wirtschaftlichkeitsberechnung weist aus unserer Sicht erhebliche Mängel auf. Die reale Situation an den zu vergleichenden Standorten wurde nicht ausreichend erfasst," kritisiert Maßfeller.

In Zusammenarbeit mit dem Betriebsräteberater Carsten Czeppel, dem Betriebsrat und der IG Metall seien die operativen Auswirkungen bei Umsetzung der bisherigen Planung bewertet worden. Der Arbeitgeberseite wurden die Stärken des Rastatter Standorts dargestellt: "Hohe Produktivität, hervorragende Qualität, ein großes Maß an Flexibilität durch engagierte Beschäftigte und die Funktion des Werks im Zusammenwirken mit Kecskemét." Eine gute Lieferperformance aus Kecskemét werde nur "durch die Unterstützungsleistung aus Rastatt erbracht", heißt es in der Mitteilung weiter.

Betriebsrat fordert Bau eines neuen Werks

Eine Standort- und Beschäftigungssicherung müsse beinhalten, dass die Nachfolgeaufträge für die Mercedes-Kompaktklasse und neue Produkte in der Umgebung von Rastatt in einem neuen Werk außerhalb des Industrieparks platziert werden.

Die Arbeitnehmerseite wolle mit einem neuen Werk eine Schlüsselrolle zur Absicherung des bevorstehenden technologischen Wandels im Konzern übernehmen und die Schnittstelle zu den Fahrzeugherstellern absichern. Der Betriebsrat habe das Zusammenspiel von Industrie 4.0 und Arbeitskultur 4.0 auf die Tagesordnung gesetzt (unter diesem Begriff wird die Verzahnung der industriellen Produktion mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik verstanden. Grundlage hierfür sind digital vernetzte Systeme).

Jetzt komme es darauf an, ob die Konzernleitung die Chancen in der Umgebung von Rastatt erkenne. Im Moment könne davon keine Rede sein, da der Interimsmanager und die Personalleitung vor Ort ausschließlich das laufende Bewerbungsverfahren für einen Neuauftrag in den Verhandlungsring werfen, wird in der Mitteilung kritisiert.

Informationen über das Geschäftskonzept lägen nicht vor und eine Bewertung der Auswirkungen für die Beschäftigten sei aktuell nicht möglich. Wie sich auf der Betriebsversammlung herausgestellt habe, besäßen die Vertreter der Arbeitgeberseite kein Verhandlungsmandat von der Konzernleitung. Man habe sie aufgefordert, sich bis zum heutigen Montag ein solches Mandat einzuholen. Ansonsten werde die unterbrochene Betriebsversammlung am morgigen Dienstag fortgeführt.

"Aufgrund der dargestellten Situation kommen bei den Beschäftigten Zweifel auf, ob der Arbeitgeber ernsthaft an einem Standort in der Umgebung von Rastatt interessiert ist", heißt es in der Mitteilung. Es sei zu erwarten, dass dem Werk in Rastatt eine Abwanderung von Spezialisten droht. Es sei zu befürchten, dass das Bewerbungsverfahren für einen Neuauftrag und die Produktion von aktuellen Aufträgen Schaden nehmen, da freiwerdende Stellen nicht so schnell besetzt werden können. Um das Risiko zu minimieren, wurde der Arbeitgeber zu Verhandlungen zu einem freiwilligen Sozialplan aufgefordert.