Formation "Die 6 Richtigen" verabschiedet sich

Rastatt - In Wintersdorf wird traditionell mit zwei Fasnachtssitzungen die "Narretei im Ried" gefeiert. Zweimal ausverkauftes Haus in der Turn- und Festhalle, tolle Beiträge der örtlichen Akteure und Gastbeiträge des Fanfarenzugs und des Männerballetts aus Iffezheim füllten die rund fünfstündige Sitzung.

Den Auftakt machte die Jugendgarde des Turnvereins Wintersdorf. Die Mädchen unter der Leitung von Tanja Melcher zeigten eine schmissige Choreographie, bevor die Minis des TV als Cheerleader die Bühne stürmten. Zum letzten Mal unter der Leitung von Beatrix Kreiser und Karin Hauns zeigten die Kids ihr Talent.

Das Weltgeschehen in Reimform betrachtet in jedem Jahr kritisch Dieter Kreiser als "Der Mann im Mond". Die Befürchtung, dass Deutschland sich bräunlich einfärbe, äußerte er ebenso, wie seine Kritik an Donald Trump und "dem Sultan vom Bosporus". Tagesaktuell ging er aber auch auf die Schmähkritik an Erdogan ein, die er für überzogen unflätig hielt. Gleichzeitig fragte sich der Beobachter, ob denn in Wintersdorf das Unfug machen verboten worden sei, denn es seien ihm nur wenige Geschichten zu Ohren gekommen. Der Angelsportverein Wintersdorf und die Brüggehexe aus Weitenung versuchten, als irische Kobolde die Schüssel voll Gold am Ende des Regenbogens zu finden. Simone und Klaus Wetzel vom Badischen Chor freuten sich in ihrem Beitrag, dass Ortsvorsteherin Daniela Schneider es geschafft habe, in einer heimlichen Aktion im Keller der alten Schule (in der Tradition des einstigen Volksbads dort) ein Spa einzurichten. Über die Vorzüge und Nachteile eines Dusch-WCs fabulierten die Zwei, bevor sie dann mit weiteren Teilnehmern einen Vollbad-Tanz hinlegten.

Danach wurde das Bühnenbild zum Wildwest-Schauplatz: Zünftige Prügeleien und aparte Cancan-Tänze im Saloon, die aktiven Turner des TV Wintersdorf überschlugen sich, im wahrsten Sinn des Worts, selbst. Schießereien und Trinkgelage, eingebunden in eine genial gelungene Tanzchoreographie von Carola Eichelberger, ließen den Saal toben. Als Rieder Pizzabäcker in der Bütt begeisterte Francesco alias Harald Holl. Von seinen Erfahrungen als Pizzeria-Betreiber plauderte er und schoss so manche Spitze gegen Nachbargemeinden.

In der Rieder Talentshow des Musikvereins traten einige skurrile Typen auf. Stefan Ruf, Nadine Klumpp und Julian Fritz in ihren Rollen als Jurymitglieder trennten Spreu vom Weizen. Dass man sein Instrument nicht unbedingt allein spielen muss, sondern durchaus der Nebenmann seine Finger noch mit im Spiel haben kann, sorgte sowohl bei der Jury als auch in der Halle für Begeisterung. Löwendressur, Schlangenbeschwörung und ein sehr schiefer Gesangsbeitrag fielen dagegen durch.

Der Fanfarenzug Iffezheim läutete die zweite Hälfte ein, und brachte Stimmung in den Saal, bevor die Garde unter der Leitung von Simone Stegmüller ihre Beine durch die Luft schleuderte und auch akrobatisch überzeugte. Christian Jäkel und Frank Seifert präsentierten eine völlig neuartige Methode, mittels "Schnakentötolin" Stechmücken zu beseitigen. Die Gymnastikgruppe des TV begeisterte mit einem flotten Tanz zum Thema Afterwork. Kein Auge trocken blieb bei den buddhistischen Mönchen des Vereins "Stille Wasser". Heiko Dürrschnabel, Tobias Fichte und Thilo Klumpp strapazierten jedes Zwerchfell.

Schwungvoll leitete das Männerballett des ICC den Endspurt ein. Eine Choreographie zu Liedern diverser Kindersendungen sorgte für begeisterten Applaus. Den Schlusspunkt setzten "Die 6 Richtigen": Sie feierten Abschied im närrischen Jubiläum im elften Jahr. Die beliebte Musikgruppe feierte eine große Party, nachdem sie verkündet hatte, dass es in dieser Formation (Karl-Heinz Burkhard an der Tuba, Matthias Peter an "Quetsch" und Gesang, Thilo Klumpp mit Schlagzeug und Gesang, Karin Kratzer, Karina Obrist und Jürgen Hähnel jeweils mit Gitarre und Gesang) nicht mehr weitergehen wird.