"Gegendarstellung" mit verbaler Wucht Von Rainer Wollenschneider Rastatt - Da gehört schon etwas dazu, sich vor rund 600 Besuchern zwei Stunden lang auf einer großen Bühnenfläche mit dunklem Hintergrund solo, bis auf ein kleines Megafon als Requisite, zu präsentieren. Der Münchner Kabarettist Max Uthoff (Jahrgang 1967), dekoriert mit dem Deutschen Kabarett-, Kleinkunst-, Grimme- und aktuell dem Fernsehpreis kann sich das erlauben. Allein die Magie seiner Sprache und die Wucht seiner fundierten und dabei satirischen Aussagen lassen alles drum herum vergessen. Mit seinem seit 2014 laufenden, aber stets brandaktuell verfeinerten Programm "Gegendarstellung" präsentierte sich in der Badner Halle ein absoluter Spitzenmann der deutschen Kabarettszene. Das Publikum zeigte von der ersten Minute an Reaktionen auf die atemlos vorgetragenen Fakten und satirischen Bearbeitungen des Max Uthoff, beklatschte immer wieder seine Aussagen und lachte. Und dies, obwohl knallhart und bitterböse formuliert die Aussagen von der Bühne donnerten. Mit geradezu englischem, schwarzem Humor wurde so manche politische und gesellschaftliche Entwicklung verbal, nur durch Gesten verstärkt, von dem erkennbaren Pazifisten und Kämpfer für gesellschaftliche Gerechtigkeit vor Augen geführt. Mit witzigen Floskeln über das Megafon wie "Wer immer wieder dasselbe sagt, hat recht" oder "Der freche Vogel frisst den Wurm" begann und endete die verbal-explosive Exkursion durch die Gegenwart. Dann legte Max Uthoff mit Fakten und Zahlenspielen bloß, wie sich die Schere zwischen Arm und Reich geöffnet hat. Dabei habe sich der Kapitalismus mit der Sozialen Marktwirtschaft kostümiert. Da durften Betrachtungen zu Donald Trump nicht fehlen, der die Welt in Aufruhr versetzt habe. Verglichen wurde er mit Horst Seehofer, der nur besser Deutsch spreche. Trump habe die emotionale Reife von Martin Semmelrogge. Martin Schulz wurde als "Sexgott und Heilsbringer" mit fantastischem Posthaltergesicht bezeichnet, wobei die SPD momentan, so Uthoff, "an ihre Grenzen stößt". Zudem schlug der Satiriker vor, man sollte die nächste Bundestagswahl absagen. Trocken stellte der Kabarettist fest, Angela Merkel sei im Biedermeier angekommen und habe als Physikerin, "die träge Masse der CDU-Männerriege" im Griff. Köstlich, wie Uthoff auf den Rosenkrieg Merkel-Seehofer einging. Und Verkehrsminister Alexander Dobrindt habe allenfalls "Karl-Valentin-Qualitäten", meinte er. Max Uthoff sprach den Grünen die Qualität einer Oppositionspartei ab, und er warnte vor der AfD. Breiten Platz nahmen bei ihm die Betrachtungen zur sozialen Gerechtigkeit ein und dem "Kapitalismus als Religionsersatz". Bei den Belegen zur wirtschaftlichen Realität wurde es immer ruhiger im Saal, und Uthoff outete sich als profunder Kenner der Ökonomie. Er sprach von der schier ausweglosen Situation im "Armenhaus Griechenland" mit drastischen Beispielen: "Wir machen das Land fertig!" Zudem wurde noch von Uthoff der "Mythos Europa" entzaubert, und er forderte mehr Achtung vor Hartz-IV-Empfängern. In der Zugabe wurde der Münchner dann doch noch positiv. Wenn es auch schwer falle, "Arbeiten Sie an Ihrer Leichtigkeit." Mit einer Kanonade von zielgenauen lockeren Sprüchen verabschiedete er sich unter dem Jubel des Publikums, bis zu einem Wiedersehen demnächst in der ZDF-Sendung "Die Anstalt".

