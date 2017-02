Jägel hört auf

Rastatt (ema) - Zäsur im Gemeinderat: Der langjährige CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Jägel (rechtes Foto: av) hat im Rathaus sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Der 59-Jährige wird in der Sitzung am 27. März als Stadtrat verabschiedet. Als Nachfolger steht Gerhard Schauppel (Foto: av) bereit. "Alles hat seine Zeit", begründete Jägel seinen Schritt im BT-Gespräch. Er wolle damit einen von der Politik beherrschten Lebensabschnitt abschließen. Dass dies an der Zeit ist, sei ihm Anfang des Jahres bewusst geworden, als er sich in Karlsruhe einer Operation unterziehen musste. Direkt gesundheitliche Gründe seien indes jetzt nicht ausschlaggebend, auch wenn Jägel noch mit einer Gehbehinderung zu kämpfen hat, die er nach einer schweren Erkrankung vor zehn Jahren davongetragen hat. Zuletzt war Jägel nur noch selten in Gemeinderatssitzungen präsent. Seine politische Karriere hatte im April 2015 einen gravierenden Dämpfer erhalten, als die CDU-Mitgliederversammlung dem amtierenden Landtagsabgeordneten im Wahlkreis Rastatt das Vertrauen entzog und für die Landtagswahl 2016 stattdessen die Zweitkandidatin und Jägels Rastatter Büroleiterin Sylvia Felder nominierte. Schritt für Schritt gab Jägel Ehrenämter ab; 2015 schloss der Ingenieur auch sein Bauunternehmen. Seine ersten kommunalpolitischen Sporen verdiente sich Jägel bei der Jungen Union in Rastatt, deren Vorsitz er im Jahr 1985 von Patrik Hauns übernahm. Erstmals in den Rastatter Gemeinderat gewählt wurde er 1989; fünf Jahre später übernahm er den Fraktionsvorsitz. Seine Karriere als Landtagsabgeordneter startete im Oktober 2004. Damals rückte er als Zweitkandidat für Thomas Schäuble nach. Im Gemeinderat trat Jägel im Jahr 2014 in die zweite Reihe zurück und übergab den Fraktionsvorsitz an Axel Wafzig - ein Schritt, den Jägel bereits bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl bekanntgegeben hatte, um sich auf sein Landtagsmandat konzentrieren zu können. Als Jägels Nachfolger im Gemeinderat soll Gerhard Schauppel am 27. März verpflichtet werden. Er gehört bislang dem Verwaltungs- und Finanzausschuss als sachkundiger Einwohner an.

