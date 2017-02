Familientag lockt in Eis-Arena

Hügelsheim/Rheinmünster - "Wir stoßen heute an die Kapazitätsgrenzen", stellte Rainer Weinbrecht, beim Eissportclub 09 Hügelsheim (ESC) für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, am frühen Sonntagnachmittag fest. So viele Besucher hatte ein Familientag des Eishockey- und Eiskunstlauf-Vereins noch nie zuvor angelockt. Im Rahmen des Aktionstags kamen auch wieder Menschen mit Handicap in die Eishalle auf dem Baden-Airpark.

"Family on Ice" ist der Familientag des "Baden-Rhinos"-Vereins überschrieben. Erneut hatte der ESC Hügelsheim 09 die AOK Mittlerer Oberrhein als Partner für die Veranstaltung. Diese begann mit einem eineinhalbstündigen Publikumslauf für Jedermann. Bei freiem Eintritt tummelten sich bald zahlreiche Schlittschuhläufer auf der Eisfläche. "Es waren wieder Schlittschuhfans von Jung bis Alt auf dem Eis", freute sich Rainer Weinbrecht über die gute Resonanz. Fetzige Musik und Licht gab es bei der Eisdisco, die sich anschloss. Premiere hatte beim Familientag eine Eisshow, bei der zunächst Anfänger und Fortgeschrittene der Gastgeber Eiskunstlauf-Choreografien präsentierten, bevor Eisläufer des RSC Karlsruhe und des ERC Waldbronn das Publikum unterhielten.

Was den Familientag des ESC 09 zu einem besonderen Event macht, ist die Einladung von Menschen mit Behinderungen. Für sie ist es nicht selbstverständlich, sich auf einer Eisfläche zu bewegen. So waren in der Vergangenheit schon Rollstuhlfahrer aus Pforzheim in die Eishalle der "Rhinos" gekommen. Zwar waren am Sonntag zum "Wir sind eins" betitelten gemeinsamen Eislaufen weniger Betroffene gekommen als in den Jahren zuvor, doch die hatten jede Menge Spaß. So wie Benjamin Maier aus Bühlertal, der dank seines Elektro-Rollstuhls sozusagen der Star auf dem Eis war. So ließ sich auch Benjamins Freundin Michaela nach anfänglichem Zögern vom E-Rolli über das Eis ziehen und strahlte dabei. Benjamins Mutter Gerlinde stellte zu "Wir sind eins" fest: "Das ist eine tolle Sache, leider nur einmal im Jahr." Die achtjährige Cisem aus Rastatt kann nach eigenem Bekunden "ganz gut Schlittschuhlaufen" und war mit ihrem Rollstuhl fahrenden Papa Mustafa erstmals gemeinsam auf dem Eis - ein ganz besonderes Erlebnis. Auch eine kleine Gruppe von Eisfans mit Down-Syndrom wagte sich am Sonntag mit Helfern aufs Eis.

Den erfolgreichen Tag für den Verein krönten die "Baden-Rhinos"-Eishockey-Cracks am Abend mit einem Auswärtssieg in Eppelheim, der weiter den Einzug in die Playoff-Runde ermöglicht.