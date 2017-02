Haushalt 2017 unter Dach und Fach

Anders als in früheren Jahren hat der Etatentwurf in den Vorberatungen noch einige andere Akzente angenommen. So stehen jedem der fünf Ortsteile jeweils 100000 Euro für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zur Verfügung. Beim Personal werden neue Stellen (Verkehrsplaner, Jugendbeteiligungsreferent) geschaffen. Wie stark die Ausgaben an die Substanz gehen, zeigt der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt: Er liegt bei 14,5 Millionen Euro. Gleichwohl kann die Stadt noch auf einen prall gefüllten Sparstrumpf zurückgreifen: An flüssigen Mitteln liegen 105 Millionen Euro bereit.

CDU-Fraktionschefin Brigitta Lenhard verteidigte die Bereitstellung der 500000 Euro für die Dörfer. Damit wolle man auch das Engagement der Bürger und das gewachsene Wir-Gefühl während der Diskussion über die Dorfentwicklungspläne honorieren. Abermals mahnte Lenhard Ergebnisse für ein Bündnis für Wohnen an. Zu viele Bauwillige würden noch in Umlandgemeinden abwandern. Grundstücke, die bislang für Flüchtlingsbauten vorgesehen waren, sollte man "teilweise neu betrachten". Auch brachliegende Flächen im bahnhofnahen Industriegebiet müsse man mit Hilfe von Förderprogrammen reaktivieren, zum Beispiel für Ausbildungseinrichtungen oder gar eine Hochschule. Sorge bereitet der CDU der Sanierungsstau. Man unterstütze die Schaffung der zusätzlichen Stellen, allerdings erwarte man generell ein Organisationsgutachten im Sinne einer transparenten und effektiven Verwaltungsstruktur.

Joachim Fischer (SPD) ging in seiner Haushaltsrede scharf mit dem Land und dem Landkreis ins Gericht, was die Belastungen der Städte angeht. "Wir befinden uns in einer Phase, in der sich Rastatt regelrecht neu erfindet", verwies Fischer auf ein Bündel an Investitionen, die "beste Standortpolitik" seien. Die Investitionen in die südliche Innenstadt sieht die SPD gerechtfertigt, weil man eine "rundum aufgehübschte Schokoladenseite zur Murg und zur Innenstadt" schaffe. Mit Blick auf die Wohnbaupolitik plädierte Fischer dafür, den Zweck des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft auszuweiten und hier eine aktivere Rolle mit kommunalen Partnern aus der Region anzustreben. Im Sozialbereich will sich die SPD für die Schaffung eines "Kinderpasses" wie in Karlsruhe starkmachen.

Mit ironischem Seitenhieb auf das Kommunikationsmedium Twitter brachte Herbert Köllner (Freie Wähler) seine Haushaltsrede so auf den Punkt: "Richtung stimmt, Haushalt schuldenfrei. Solide Steuereinnahmen und 105 Millionen Rücklage. Zu viele Projekte für zu wenig Personal." Auch den Freien Wählern ist ein kommunales Programm für Schaffung bezahlbarer Wohnungen wichtig. Bei Gewerbeflächen werde die Verdichtung im Innenbereich immer wichtiger. Im Bereich Bildung und Betreuung sieht die FW-Fraktion Rastatt gut aufgestellt. Beim Neubau der Hans-Thoma-Schule, so Köllner, solle man aber auch jetzt schon über Möglichkeiten zur Erweiterung nachdenken. In der Sporthallen-Frage bei der Realschule fordert Köllner, "möglichst bald" die Vorstellung einer Variante, die in die Planung gehe.

Roland Walter (Grüne) betonte die Werterhaltung des Vermögens, was sich in einer Summe von über sieben Millionen für Unterhaltsaufwendungen niederschlage. Da müssten nun auch Rückstände in den Ortsteilen aufgeholt werden. Wegen der Vielzahl an Projekten halten es die Grünen für vertretbar, das Personal aufzustocken. Mit Blick auf die öffentliche Sicherheit forderte Walter, dass sich die Stadtpolizisten wieder stärker ihren ursprünglichen Aufgaben widmen, statt sich mit der Einhaltung von Bundesgesetzen zu beschäftigen. Zur Zukunft der Sporthallen Realschule und Niederbühl sprechen sich die Grünen für ein Gesamtkonzept aus. Aus ihrer Sicht werden Klima und Nachhaltigkeit bei städtischen Zielen nicht ausreichend berücksichtigt. Mit einem "Vorzeigehaus" als Anschauungsobjekt könnte die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen. Aufgrund der vorliegenden Klimaanalyse soll laut Walter die städtische Grünkonzeption weiterentwickelt werden.

Simone Walker (FuR) betonte, dass endlich eine Entscheidung zu treffen sei, wie es mit der Sporthalle der Realschule weitergeht. Die angegriffenen Feuerwehr-Gerätehäuser müssten saniert werden; generell forderte Walker, dass über den Zustand sämtlicher Gebäude nicht erst dann berichtet wird, "wenn der Zerfall droht". Beim Thema Sauberkeit und Sicherheit erkennt FuR "dringenden Handlungsbedarf", unter anderem durch mehr Transparenz und Information. Bei der städtebaulichen Entwicklung sieht Walker den Bedarf für mehr Einfamilienhäuser; aus ihrer Sicht könnte das Merzeau-Gelände am südlichen Stadteingang zu einem attraktiven Wohnviertel entwickelt werden.

Zu einem Grundsatzreferat über kommunales Wirtschaften im Spannungsfeld verschiedener Entscheidungsebenen geriet die Rede von Michael Beitzinger (FDP). Im lokalen Detail bekräftigte er die Auffassung der Liberalen, dass unechte Teilortswahl und Ortsverwaltungen verzichtbar seien. Für das ehemalige Militärgelände Merzeau regte er ein innovatives Konzept an, um dort einen pulsierenden Stadtteil zu schaffen.