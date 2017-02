Rat befürwortet Investitionen in Millionenhöhe

Iffezheim - Nach mehreren Beratungsrunden beschloss der Iffezheimer Gemeinderat am Montag den Haushalt für dieses Jahr, der ein Volumen von 12,4 Millionen Euro aufweist.

Manfred Weber (FWG) hob in seiner Stellungnahme zum Haushalt das enorme Volumen hervor, das unter anderem dem Bau einer Flüchtlingsunterkunft geschuldet sei. Er dankte in diesem Zuge den ehrenamtlich Tätigen für ihre Arbeit bei der Integration der Geflüchteten. Das Haushaltsjahr berge weitere nicht kalkulierbare Risiken, wie das PFC im Grundwasser oder den Erwerb der Bénazettribüne. Die Gemeinde Iffezheim erfülle ihre Pflichtaufgaben, konstatierte Weber und führte die Investitionen in Kindergärten, Schulen, Ortskernsanierung II, Ortseingang Ost, Landschaftspark und die Sanierung der Kläranlage an. Die freiwilligen Leistungen seien nur um das Jugendhaus gekürzt worden.

Die "sehr gute Ertragslage" sei der guten Konjunktur geschuldet, welche die Steuereinnahmen sprudeln ließe. Die Zeit für Investitionen sei so gut wie nie, so Weber. Trotz der erwirtschafteten zwei Millionen Euro Überschuss reichen die Mittel für die Investitionen nicht aus, und man sei nach vielen Jahren wieder in den roten Zahlen. Man schaffe jedoch bleibende Werte, meinte er. Zur Verbesserung der Ertragslage forderte er die zügige Erweiterung und Vermarktung des Industriegebiets, Kosteneinsparung bei der Verwaltung und ein Energiesparkonzept für die Schulen, Hallen und die Straßenbeleuchtung.

Bertold Leuchtner hob für die CDU die gute Ertragslage des Haushalts hervor, der als ordentliches Ergebnis einen Überschuss von 923000 Euro ausweise und Abschreibungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro erwirtschafte. Dies sei der guten Konjunktur und der dadurch auf Rekordniveau sprudelnden Steuereinnahmen zu verdanken.

Aber nicht nur die Einnahmen, sondern auch die Ausgaben seien auf Rekordniveau gestiegen, sagte Leuchtner und führte die steigenden Aufwendungen bei der Flüchtlingsunterbringung, Personal, Bildung, Kinderbetreuung und Abschreibungen an. Bemerkenswert sei, dass die Gemeinde nicht nur ihre Pflichtaufgaben erfülle, sondern den Bürgern auch eine Vielzahl freiwilliger Leistungen biete. Leuchtner verwies dabei auf die Zuschüsse zu Kindergartenbeiträgen, die Vereinsförderung, die Iffothek, ökologische Projekte und das Anrufsammeltaxi. Bei den Investitionen hob er die Erweiterung des Kindergartens St. Martin und das Mehrfamilienhaus in der Bachstraße hervor.

Ob es noch in diesem Jahr zu einer Schuldenaufnahme komme, müsse angesichts der auf die Verwaltung zukommenden großen Aufgaben abgewartet werden. Als vorrangige Aufgaben zählte er die Erweiterung des Gewerbegebiets, den Kindergarten St. Martin und die Bachstraße 1 auf. Abschließend mahnte er die Verwaltung, die Dauerbaustelle "Neues kommunales Haushaltsrecht" abzuschließen und das Kennzahlensystem und die Zieldefinitionen einzuführen.

Für die SPD-Fraktion erinnerte Harald Schäfer in seiner Stellungnahme daran, dass die Sondererträge durch den Baulandverkauf im Haushalt künftig entfielen. Die Ausgaben der Gemeinde müssten deshalb den Einnahmen angepasst werden. Die Kreditraten würden die künftige Entwicklung hemmen. Der Etat und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wurden ebenfalls einstimmig verabschiedet.