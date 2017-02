Finanzhimmel über dem Landkreis trübt sich ein

Huber machte für die angespannte Lage die ständig steigenden Ausgaben für soziale Leistungen verantwortlich. Er forderte deshalb eine "deutliche Entlastung durch Bund und Land". Deutlich zu Buche schlägt auch die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge, die mit 7,9 Millionen veranschlagt wird. Huber bezeichnete es als richtig, im Zusammenhang mit sinkenden Flüchtlingszahlen den Personalbestand sozialverträglich zu reduzieren und die Unterkünfte Zug um Zug abzubauen. Weil für das Klinikum Mittelbaden weiterhin "erhebliche Investitionen" notwendig seien, sprach sich der CDU-Fraktionschef für den umgehenden Aufbau einer Sonderrücklage aus. Erfreut zeigte sich Huber, dass die aus dem Jahr 2012 stammende CDU-Forderung nach einer kommunalen Gesundheitskonferenz nun angegangen werde.

Karsten Mußler (Freie Wähler) sah in den steigenden Ausgaben bei Sozial- und Erziehungshilfen sowie der Eingliederung von Behinderten Aufgaben, die der Landkreis nicht allein lösen könne. Er forderte, "freiwillige Leistungen stets kritisch zu hinterfragen und abzuwägen". Als positiv bewertete er, dass die Schulden im Landkreis seit 2008 um rund 25 Millionen Euro abgebaut werden konnten. Während die Freien Wähler "einen sehr guten Stand" in den Kreis-Schulen konstatierten, sieht es nach Auffassung von Mußler bei der Substanz der Verkehrswege "nicht ganz so rosig" aus. Hier müsse in den kommenden Jahren wieder ein stärkerer Schwerpunkt gelegt werden.

Für die SPD stellte Fraktionschef Jonas Weber die Lage des Klinikums Mittelbaden in den Mittelpunkt. Für ihn schließen sich medizinische Versorgung und wirtschaftliche Stabilität nicht aus; Belegschaft und Patienten dürften aber nicht die Leidtragenden der Entwicklung sein. Um dem Mangel an Fachkräften zu begegnen, regte die SPD-Fraktion ein Modellprojekt an, mit dem Flüchtlinge als Pflegekräfte qualifiziert werden können. Gefordert sieht Weber den Landkreis auch in der Frage nach bezahlbaren Wohnraum. Hier müsse man intensiver über interkommunale Zusammenarbeit nachdenken; Landrat Bäuerle solle deshalb das Thema in der Bürgermeisterversammlung aufgreifen. Dass wegen der sinkenden Flüchtlingszahl Personal zurückgefahren wird, trägt die SPD-Fraktion mit. Allerdings, so Weber, müsse man die Entlastung Ehrenamtlicher sowie die Integration im Blick haben, was nur gelinge, wenn man auf die Unterstützung hauptamtlicher Mitarbeiter zurückgreifen könne.

Von einer "positiven Richtung" sprach Grünen-Fraktionssprecher Manuel Hummel. Er lobte, dass die Klassifizierung der Kreisstraßen überprüft werde und mehr Abfallberater tätig seien. Bei der Entwicklung des Klinikums forderte Hummel, dass die kommunale Trägerschaft erhalten bleibe und Umstrukturierungen nicht zulasten der Patienten gehen. In Sachen PFC-Belastung appellierten die Grünen ans Gesundheitsamt, für Stillende eine Untersuchung der Muttermilch anzubieten. Was die Nutzung von Elektro-Fahrzeugen angeht, sieht Hummel den Landkreis in einer Vorbildfunktion. Bislang hätten aber von 90 Dienstfahrzeugen nur drei einen elektrischen Antrieb. Grundsätzlich sollten künftig Elektromobile genutzt werden.

Lutz Jäckel (FDP) sprach sich unter anderem dafür aus, die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu vernetzen und in den Berufsschulen dafür Kompetenzzentren zu schaffen. Simone Walker (FuR) signalisierte Zustimmung, gab jedoch zu bedenken, dass der Landkreis die Stadt Rastatt in der Flüchtlingsfrage oft allein lasse. Werner Patzelt (AfD) begründete die Ablehnung des Etats mit dem Übermaß an Schulden.