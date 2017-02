Bäuerle schafft früh Klarheit

Bühl

Medienzentrum hat neuen Leiter Bühl (red) - Das Medienzentrum Mittelbaden in Bühl steht unter neuer Leitung. Alexander Fischer (41, Foto: lra) trat die Nachfolge von Beate Caspers-Brecht an, die nach fünf Jahren in den Schuldienst zurückkehrt. Fischer ist seit 2015 als medienpädagogischer Berater für das Zentrum tätig. » Weitersagen (red) - Das Medienzentrum Mittelbaden in Bühl steht unter neuer Leitung. Alexander Fischer (41, Foto: lra) trat die Nachfolge von Beate Caspers-Brecht an, die nach fünf Jahren in den Schuldienst zurückkehrt. Fischer ist seit 2015 als medienpädagogischer Berater für das Zentrum tätig. » - Mehr

Gernsbach

"Unterstützung für Aushängeschild" Gernsbach (ham) - Kultusministerin Susanne Eisenmann hat gestern das Papierzentrum in Gernsbach besucht. Die Landespolitikerin der CDU schöpfte nicht nur ihr eigenes Papier (Foto: Metz), sondern sagte auch "volle Unterstützung für das Aushängeschild" der beruflichen Ausbildung zu. » Weitersagen (ham) - Kultusministerin Susanne Eisenmann hat gestern das Papierzentrum in Gernsbach besucht. Die Landespolitikerin der CDU schöpfte nicht nur ihr eigenes Papier (Foto: Metz), sondern sagte auch "volle Unterstützung für das Aushängeschild" der beruflichen Ausbildung zu. » - Mehr

Rastatt

Landrat Bäuerle ehrt Pflegeeltern Rastatt (mak) - Zum Jahresende gab es im Landkreis Rastatt 106 Pflegekinder, die in Vollzeitpflege von 90 Pflegeeltern betreut wurden. Landrat Jürgen Bäuerle zeichnete am Montag drei Ehepaare aus, die seit mehr als zehn Jahren Kinder bei sich aufnehmen (Foto: Koch). » Weitersagen (mak) - Zum Jahresende gab es im Landkreis Rastatt 106 Pflegekinder, die in Vollzeitpflege von 90 Pflegeeltern betreut wurden. Landrat Jürgen Bäuerle zeichnete am Montag drei Ehepaare aus, die seit mehr als zehn Jahren Kinder bei sich aufnehmen (Foto: Koch). » - Mehr