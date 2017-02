Nutria mit Plastikmüll-Kragen Rastatt (mak) - Ein nicht ganz alltäglicher Schnappschuss gelang am Sonntag einer Rastatterin, die vormittags einen Spaziergang im Stadtpark machte. Am dortigen See entdeckte sie eine Nutria, der ein Stück Plastikfolie um den Hals hatte. Woher der Müll kam, war unschwer auszumachen: Im See sei jede Menge Müll gelegen, sogar ein altes Fahrrad: "Ich war geschockt", berichtet sie bei ihrem Anruf in der BT-Lokalredaktion. Beschwerden über Verschmutzungen oder Müllablagerungen im Stadtpark, der von den Rastattern auch als "Schnapspark" bezeichnet wird, habe es im vergangenen Jahr nicht gegeben, wie Heike Dießelberg, Pressesprecherin der Stadt Rastatt, auf Nachfrage des Badischen Tagblatts verdeutlicht. Der zuständige Fachbereich Technische Betriebe schicke zur Reinigung des Stadtparks von montags bis freitags seine Mitarbeiter los. Die aktuelle Situation mit viel Müll im Bereich des Stadtparksees komme im Sommer häufiger vor, also dann, wenn viele Besucher im Park unterwegs sind, so die Pressestelle. Hochgerechnet gibt die Barockstadt für Reinigungskosten im Stadtpark etwa 30000 Euro pro Jahr aus: "Darin enthalten sind der Arbeitseinsatz der städtischen Mitarbeiter von rund 400 Stunden, Fahrzeugkosten, Müllentsorgungskosten und Deponiekosten", verdeutlicht Heike Dießelberg. Aber auch die "Stadtsheriffs" lassen sich im Park blicken, im Schnitt seien die städtischen Kontrolleure einmal pro Woche vor Ort - "bewusst zu unterschiedlichen Zeiten". Sollten sie jemanden dabei erwischen, wie er gerade seinen Müll "entsorgt", dann kann es je nach Grad der Verschmutzung auch rasch teuer werden: Ein Bußgeld kann zwischen 500 und 5000 Euro liegen, wie in der Satzung der Stadt Rastatt festgelegt ist. "Eine häufig im Stadtpark anzutreffende Unart ist überdies die verbotene Fütterung der dort anzutreffenden Nutrias", führt die Pressesprecherin weiter aus. Wer bei einer solchen Fütterung erwischt werde, müsse ein Verwarnungsgeld zwischen 25 und 500 Euro zahlen. Hinweise auf Verschmutzungen im Stadtgebiet erreichen die Stadtverwaltung immer mal wieder: "Neuralgische Orte sind der Bahnhofsbereich oder auch kürzlich der Stadteingangsbereich im Gewerbegebiet Ost", so Dießelberg. Die städtischen Mitarbeiter seien bemüht, dann schnellstmöglich vor Ort zu sein und den Müll auf öffentlichen Flächen zu entsorgen. "Gegen die bedauerliche acht- und respektlose Wegwerfmentalität mancher Zeitgenossen kommen wir aber oftmals nicht an."

