Muslime informieren Rastatt (ema) - Mit einer Informationskampagne will die muslimische Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) im Landkreis Rastatt den Dialog mit den Menschen suchen. Das Projekt umfasst Info-Stände, Veranstaltungen und die Verteilung von Faltblättern. (ema) - Mit einer Informationskampagne will die muslimische Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) im Landkreis Rastatt den Dialog mit den Menschen suchen. Das Projekt umfasst Info-Stände, Veranstaltungen und die Verteilung von Faltblättern. Die 1889 in Indien gegründete AMJ-Gemeinde bezeichnet sich als eine Reformbewegung im Islam mit weltweit über zehn Millionen Gläubigen. In Deutschland gehören der AMJ als Körperschaft des öffentlichen Rechts etwa 40000 Mitglieder an; im Landkreis Rastatt sind es rund 100. Die Glaubensgemeinschaft hat in Gaggenau ein Gemeindezentrum; öffentlichkeitswirksam treten dort die Aktiven jedes Jahr bei einem Neujahrsputz in der Innenstadt in Erscheinung. In einem Pressegespräch erläuterten jetzt der Landesbeauftragte Manan Haq und Sadiq Mularik von der örtlichen Gemeinde die Beweggründe für die Aktion. Man wolle den nichtmuslimischen Mitbürgern vermitteln, dass die Ahamdi-Muslime im Einklang mit ihren Glaubenssätzen sich zu Deutschland bekennen und ihren Beitrag für Frieden in der Welt leisten wollen. Man stehe selbstverständlich zum Grundgesetz und verhalte sich loyal gegenüber Deutschland. Das Motto der AMJ: "Liebe für alle, Hass für keinen." Getrieben sieht sich die Gemeinde auch von dem schlechten Image, das den Muslimen im Zusammenhang mit internationalem Terror anhaftet. Man wolle insbesondere Vorurteile und Ängste abbauen und über den aufgeklärten und toleranten Islam informieren, der jede Form von Gewalt verurteile und die Gleichberechtigung von Mann und Frau fordere. Den Gläubigen sind Aufklärung und Bildung wichtig; nach eigenen Angaben besitzen etwa 45 Prozent der Mitglieder in Deutschland Abitur oder Fachhochschulreife. In den nächsten Wochen werden Faltblätter an Haushalte im Landkreis Rastatt verteilt. An sechs Wochenenden werden Info-Stände in Bühl, Durmersheim, Gaggenau, Gernsbach, Rastatt und Sinzheim aufgebaut; Auftakt ist am 25. März von 9 bis 18 Uhr in Rastatt. Darüber hinaus sind in Bühl, Gaggenau und Gernsbach Info-Veranstaltungen geplant.

