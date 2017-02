Vorbilder in Sachen Zivilcourage

In den vergangenen sechs Monaten haben sich zwölf junge Schauspieler zwischen 14 und 21 Jahren wöchentlich drei Stunden getroffen, um gemeinsam ein Stück zum Spielzeitmotto zu erarbeiten. Dabei habe sich das Ensemble stets auch von aktuellen Ereignissen leiten lassen, deren Bedeutung die jungen Menschen für sich zu analysieren versucht haben: Eine Generation - aufgewachsen im Glauben daran, dass Demokratie etwas ist, das konstant und nahezu selbstverständlich ist - sieht sich heute damit konfrontiert, dass Demokratie genau das nicht ist. "Spätestens jetzt müssen wir begreifen, dass demokratische Werte gelebt, eingefordert und gegebenenfalls auch verteidigt werden müssen. Diese Einsicht kann verängstigend und schockierend wirken, letzten Endes sollte sie uns wachrütteln und zum Handeln ermutigen", schreibt das Ensemble.

Dieser Erkenntnis folgend, hätten sich die Schauspieler an die Arbeit gemacht. So blicken sie in ihrem Stück "Mut, Bürger!" in Vergangenheit und Gegenwart, um Menschen zu finden, die durch ihr mutiges Verhalten und ihre Zivilcourage heute ein Vorbild sein können. Teil der Handlung sind beispielsweise Lebensepisoden der pakistanischen Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai, der Menschenrechtsaktivistin Anna Stepanowna Politkowskaja, von Whistleblower Edward Snowden und von Miep Gies, einer der Helferinnen von Anne Frank und ihrer Familie. Darüber hinaus stellen sich die Schauspieler Fragen wie: Was genau ist denn eigentlich Mut? Und was ist Zivilcourage? Und wie sieht es damit gerade so aus - in Deutschland, Europa und der Welt?

Das junge Ensemble verspricht einen kurzweiligen, spannenden Abend, der dazu einlädt, sich selbst mit den verschiedenen Figuren sowie der aktuellen Zeitgeschichte auseinanderzusetzen, und ein Stück, das Kunst und Realität immer wieder in Bezug zu setzen versucht.

Nach der Premiere am 7. März finden weitere Aufführungen am 8., 9. und 10. März statt. Los geht es jeweils um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Gespielt wird in der Reithalle Rastatt. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt fünf Euro.

Stück auch für Schulklassen geeignet

Das Stück ist dem Ensemble zufolge für Schüler ab der siebten Klasse geeignet. Nach der Aufführung findet auf Wunsch ein Nachgespräch statt, zu dem alle Zuschauer eingeladen sind. Für den Besuch einer Vorstellung im Klassenverband ist eine Anmeldung erforderlich. Diese und sonstige Reservierungen sind unter (0151) 17932138 möglich.

Weitere Informationen zum Stück und zur Arbeit von Theaterpädagogin Jacqueline Frittel sind im Internet sowie auf Facebook zu finden.

www.leben-ohne-maske.de www.ensemble99.de