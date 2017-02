Provisorische Decke Durmersheim (HH) - Nachdem vergangene Woche im Gemeinderat von Durmersheim über den schlechten Zustand der Bahnhofstraße geschimpft und am Samstag in unserer Zeitung darüber berichtet worden war, rückte am Montag ein Trupp Arbeiter los, um Schlaglöcher zu flicken. In die zum Teil mehrere Zentimeter tiefen Kuhlen wurde Asphalt gefüllt. Mit einem Stampfer wurde das Material in Handarbeit festgeklopft. (HH) - Nachdem vergangene Woche im Gemeinderat von Durmersheim über den schlechten Zustand der Bahnhofstraße geschimpft und am Samstag in unserer Zeitung darüber berichtet worden war, rückte am Montag ein Trupp Arbeiter los, um Schlaglöcher zu flicken. In die zum Teil mehrere Zentimeter tiefen Kuhlen wurde Asphalt gefüllt. Mit einem Stampfer wurde das Material in Handarbeit festgeklopft. Die Aktion sei eine "Sofortmaßnahme" der Gemeinde gewesen, erklärte Bürgermeister Andreas Augustin gestern auf Nachfrage. Davon abgesehen habe der Gemeinderat beschlossen, dass eine provisorische Decke aufgebracht werden soll, sofern die Generalsanierung der Straße durch die dazu verpflichtete Firma Weisenburger (wir berichteten) noch länger auf sich warten lasse. Man sei bereits dabei, Angebote für den Notbehelf einzuholen. Außerdem habe man Weisenburger aufgefordert, "sich zu erklären" und die Verkehrssicherheit auf der Bahnhofstraße zu gewährleisten, sagte Augustin. Er bestätigte eine Angabe der Firma, der zufolge es für die Herstellung der Straße eine Frist von fünf Jahren gebe. Diese gelte ab Erteilung der Baugenehmigung für das Pflegeheim. Früheren Verlautbarungen zufolge wurde diese 2015 erteilt. Rathauschef Augustin gab zu verstehen, dass man aber unterschiedlicher Meinung darüber sei, auf welchen Teil der Maßnahme sich die Frist beziehe.

