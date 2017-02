Beim Cavalier I tut sich endlich was Rastatt (rw) - Die Arbeiten zur Rettung des Cavalier I sind angelaufen. Eine Karlsruher Firma ist momentan damit beschäftigt, den Bewuchs auf dem Festungsbauwerk zu beseitigen. Berge von Baumteilen und Ästen liegen inzwischen schon zum Abtransport bereit. Wie bereits berichtet, sind noch weitere Maßnahmen geplant. Damit scheint ein langgehegter Wunsch des Historischen Vereins Rastatt in Erfüllung zu gehen. Das zwischen 1843 und 1846 erbaute Festungswerk Cavalier I am Panoramaweg und dem Ende der Militärstraße ist schon lange ein Sorgenkind. Nach dem Abriss vieler Relikte der Bundesfestung Rastatt überdauerte das mehrstöckige, aus Buntsandsteinen erbaute Cavalier I. Seit 1982 gab es zahlreiche Initiativen des Historischen Vereins zur Rettung des Gemäuers, das wahrlich Ge-schichte atmet. Waren dort und in einem anschließenden Grabenwerk, einer Caponiere, 1849 doch bis zu 700 Revolutionäre unter widrigen Bedingungen eingesperrt. Überliefert sind mehrere Berichte darüber, wie einige Führer der demokratischen Bewegung von 1849 dort auf ihre Verurteilung warteten. 19 wurden standrechtlich erschossen. Zudem dienten die gemauerten Kasematten bis April 1945 als Schutzräume für die Bevölkerung bei Bomben- und Artillerieangriffen auf Rastatt. Schon 1984 hatte sich der Historische Verein ins Spiel gebracht, um das Cavalier I zu retten. Ein Gestattungsvertrag wurde mit dem damaligen Eigentümer, der Holzfirma Anton Hertel, geschlossen. Trupps des rührigen Vereins begannen, den Müll der Jahrzehnte im Innern in mehr als 600 Arbeitsstunden wegzuräumen. Mit einem großen Festungsfest wurde dann gefeiert, dass mit Unterstützung französischer Pioniere der Bewuchs auf dem Gebäude entfernt werden konnte. Kulisse für Fernsehfilm Es folgten Initiativen des Historischen Vereins zur Sanierung des Festungswerks, die aber im Sande verliefen. Noch gab es zwar Führungen, die Pennälerverbindung Teutonia veranstaltete im Innern einen großen Festungskommers, und einige Szenen des Fernsehfilms "Lenz oder die Freiheit" wurden in den Kasemattenräumen gedreht. Dann sollte aber ein Dornröschenschlaf folgen, denn im Juli 1989 kam es zur "Nutzungsuntersagung mit baupolizeilichen und denkmalschutzrechtlichen Auflagen". Und selbst die positiven Perspektiven, das Cavalier I könnte in ein geplantes Rastatter Landesgartenschaugelände einbezogen werden, trübten sich ein. Dann übernahm die Baufirma Weisenburger 1992 das Hertel-Areal - und wieder keimte bei Stadt und Historischem Verein Hoffnung auf. Der Gemeinderat sprach sich 1992 einstimmig für die Rettung des Cavalier I aus, dessen Sanierungskosten damals auf 1,5 Millionen Mark geschätzt wurden. Zudem wurde empfohlen, dass der Festungsbau in das wachsende Baugebiet "Ehemalige Leopoldfeste" eingebunden werde. 1994 liefen dazu Maßnahmen an, die man aber wieder einstellte. Deswegen wurde 2003 ein Förderkreis angeregt, was allerdings ebenfalls verworfen wurde. Im Jahr 2004 befasste sich der Rastatter Gemeinderat erneut mit dem Cavalier I und betonte, dass dieser die Kriterien eines Kulturdenkmals nach dem Denkmalschutzgesetz voll erfülle. Deswegen sollten sich die Stadt, der Historische Verein und die Firma Weisenburger zum Zweck der Erhaltung des Festungswerks an einen Tisch setzen. Nach einer Initiative der Stadt 2007 wurde es abermals still. Allerdings holte die Stadtverwaltung ein Gutachten eines Büros für Baukonstruktionen in Karlsruhe ein. Die Fachleute schätzten die Kosten für Instandsetzung und Abdichtung grob auf knapp 600000 Euro. Wieder kehrte eine Pause ein. Es ging darum, ob die Stadt das historische Bauwerk von der Firma Weisenburger übernehmen soll. Dazu gab es im Februar 2013 im Rathaus wieder eine Sitzung mit allen Beteiligten, wobei eine Totalsanierung auf 750000 Euro geschätzt wurde. Licht am Ende des Tunnels erschien Ende Februar 2016. Die Förderanträge der Firma Weisenburger waren in Stuttgart erhört worden. Auch Landesdenkmalamt und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz genehmigten einen Förderantrag.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben