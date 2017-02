Dissens um Wohnbebauung im Zay Rastatt (ema) - Die Pläne für die städtebauliche Vollendung rund ums Max-Jäger-Areal im Zay haben zu einem Dissens zwischen Stadtverwaltung und Gemeinderat geführt. Die Stadtplanung plädiert für einen Verzicht auf weitere Wohnbebauung an der Zaystraße; dagegen regt sich Widerstand. Nachdem die Lebenshilfe-Kindertagesstätte Pünktchen in Betrieb gegangen und die ehemalige Max-Jäger-Schule sowie drei Mehrfamilienhäuser bezogen worden sind, will man im Rathaus jetzt die letzten Schritte in dem Gebiet gehen. Auf einer Teilfläche von 2840 Quadratmetern nördlich der Tulpenstraße sind drei Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser, Flächen für Garagen sowie einen Kleinkinderspielplatz vorgesehen. Während die Verwaltung für diesen Bereich Konsens feststellt, bergen die fast 2000 Quadratmeter zwischen Max-Jäger-Schule und Zaystraße Konfliktpotenzial. Ursprünglich waren dort vier Einfamilienhäuser vorgesehen. Allerdings zieht die Verwaltung aus einem Gutachten den Schluss, dass Schallschutzmaßnahmen notwendig seien - selbst wenn man in der Zaystraße in dem Abschnitt ein Tempo-30-Limit verhängen würde. Weil in den vergangenen Monaten zudem der Wunsch aus der Bevölkerung geäußert wurde, auf eine Bebauung zu verzichten, schwenkt die Verwaltung um und empfiehlt dem Gemeinderat für die Sitzung an diesem Montag (Beginn: 17.30 Uhr), den ehemaligen Pausenhof in eine Grünfläche zu verwandeln. Allerdings hat sich der Verwaltungs- und Finanzausschuss in nichtöffentlicher Vorberatung mehrheitlich dafür ausgesprochen, an der Wohnbebauung festzuhalten. Aus Sicht der Verwaltung sprechen für die Bebauung, dass die Stadt Grundstückserlöse erzielt und keine Folgekosten für die Grünfläche tragen muss. Außerdem sei es fraglich, ob allein für die verbleibende Fläche nördlich der Tulpenstraße ein Investor noch bereit wäre, angesichts der Kosten für den Abbruch von Sporthalle und Hausmeisterwohnung einzusteigen. Falls sich niemand findet, müsste die Stadt den Abbruch und die Straßenbaukosten auf eigene Rechnung durchführen. Für gewichtiger hält die Verwaltung indes die Argumente für die Schaffung einer Grünfläche. Die räumliche Wirkung der Max-Jäger-Schule bliebe dadurch erhalten, man könnte eine "grüne Mitte" im Zay als Treffpunkt und Aufenthaltsfläche sowie eine positive Wirkung für die Umwelt schaffen. In der Gesamtschau würde das dazu führen, den Gartenstadtcharakter des Gebiets zu fördern. Der Mehrwert für den Stadtteil würde die finanziellen Nachteile überwiegen, so das abschließende Fazit der Stadtplaner.

