Denkanstöße bei Kurzfilm-Abend Von Markus Koch Rastatt - Mit einem Missionseinsatz von vier evangelisch-freikirchlichen Rastatter Gemeinden auf dem Marktplatz nahm 2008 alles seinen Anfang. Damals wurden auch die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden auf die Freikirchler aufmerksam, Kontakte wurden geknüpft und ausgebaut. Mittlerweile haben sich 13 Kirchengemeinden zur ökumenischen Arbeitsgemeinschaft "Christen in Rastatt" (CiR) zusammengeschlossen. Am Freitag, 17. März, laden sie zu einem besonderen Kurzfilmabend ins Kino Forum. Pastor Andreas Ernst und seine Frau Renate haben im Juni 2006 die Gemeinde "Brücke zum Leben" gegründet, die ihre Ursprünge im Christlichen Hilfsdienst (CHD) in Steinbach hat. Seit Juni vergangenen Jahres hat die "Brücke zum Leben" ihre Räume in der Rastatter Gutenbergstraße. Im Jahr 2012 begann die Zusammenarbeit von "Christen in Rastatt", mit dem christlichen Zauberer "Mr. Joy" fand im November 2013 in der Reithalle erstmals eine gemeinsame Veranstaltung von CiR statt. Es folgte 2014 ein Abend unter dem Titel "Espresso-Bibel", bei dem das Buch der Bücher in 80 Minuten vorgestellt wurde. Im Vorjahr kam die Gospel-Sängerin Anja Lehmann nach Rastatt, nun sind es am 17. März elf Kurzfilme im Rahmen der "Augenblicke"-Reihe, die seit 25 Jahren von der katholischen Kirche veranstaltet wird. Dr. Ulrich Zimmermann von der evangelischen Thomasgemeinde hebt beim Pressegespräch das gute Miteinander der einzelnen Gemeinden hervor: "Ich finde das sehr beeindruckend, dass das funktioniert." Pastor Holger Henschke von der Freien evangelischen Gemeinde ergänzt: "Wir teilen alle die geistliche Mitte, Jesus Christus." Pastoralreferent und Klinikseelsorger Andreas Freund urteilt: "Es entsteht bei uns Ökumene von unten. Wir sehen das gute Miteinander als etwas Besonderes an, dabei sollte es doch eigentlich selbstverständlich sein." Hauptamtliche und Laien der 13 Kirchengemeinden von "Christen in Rastatt" treffen sich drei- bis viermal im Jahr, um sich auszutauschen und neue Veranstaltungen zu planen. In anderen großen Städten, etwa in Baden-Baden, sind Kirchengemeinden häufig in einer "Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen" (ACK) zusammengeschlossen, um das ökumenische Miteinander zu pflegen. Doch mit den Formalien einer ACK wollen sich die hiesigen Pfarrgemeinden nicht belasten: "Wir möchten unsere Energie lieber für einzelne Aktionen einsetzen als für Verwaltung", erläutert Pfarrer Wenz Wacker von der evangelischen Johannesgemeinde. Und bei diesen Aktionen von "Christen in Rastatt" sollen Kirchendistanzierte angesprochen werden. "Wir können nicht erwarten, dass die Leute zu uns kommen", führt Pastor Henschke aus. Beworben werden die Veranstaltungen zwar mit Plakaten und Handzetteln, doch die Verantwortlichen setzen in erster Linie auf persönliche Einladungen. Die Veranstaltungen von CiR sind bewusst niederschwellig, die elf Kurzfilme, die im Forum gezeigt werden, haben laut Pastoralreferent Andreas Freund keinen religiösen Inhalt. Bislang wurden die Filme der "Augenblicke"-Reihe, die sich vom Mainstream der Filmlandschaft abheben, im kleinen Kreis gezeigt, berichtet Freund. In Rastatt werden sie seit der Einführung der City-Pastoral vorgeführt. Im Anschluss an die Vorführung am 17. März um 20 Uhr besteht für die Zuschauer dann die Gelegenheit, im Foyer des Kinos an Stehtischen miteinander zwanglos über die Filme ins Gespräch zu kommen. Von den acht Euro Eintritt werden zwei Euro für einen Deutschkurs für Flüchtlingsmütter mit Babys verwendet. Nähere Informationen zu den Filmen gibt es im Internet. www.forumcinemas.de

