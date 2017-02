"Bei uns ist kein Tag gleich"

Kuppenheim - Die frische Luft im Wald tut gut und die Geräuschkulisse dort ist einfach nur fantastisch. Die Vögel zwitschern an diesem Morgen im goldenen Licht der Sonne, als wenn sie zum Wettstreit antreten wollten und in der Ferne hämmern Spechte. Auch Kinderstimmen sind zu vernehmen, zuerst ganz leise, dann immer deutlicher, je näher man der Hirschackerhütte im Stadtwald kommt. Dort sitzen vier Steppkes mit ihren Betreuerinnen draußen auf einer Holzbank, lassen sich ihr Vesper schmecken und singen fröhlich ein Lied. Willkommen im Waldkindergarten der Stadt Kuppenheim.

Der Betrieb startete am 15. November 2016, fünf Jungs sind derzeit dabei. Munter erzählen die Kleinen, was sie schon so alles gemacht und erlebt haben in ihrem Kindergarten unter freiem Himmel. Einer preist die tollen Klettermöglichkeiten im Forst. Ein anderer zählt die Tiere auf, die schon gesichtet wurden - Wildschweine, aber auch Rehe und Eichhörnchen. Gleich am Anfang wurde ein Bollerwagen zusammengebaut, der die Kleinen und die Erzieherinnen bei Streifzügen durch den Wald begleitet. Weitere Projekte waren ein "Wald-Sofa", ein "Pipi-Tipi" sowie ein Kontrabass und Schlagzeug aus Holz. Darauf wird nun ordentlich herumgetrommelt. Die Kinder haben zwar wenig Spielzeug, doch das fördert ihre Fantasie - es wird viel mit Naturmaterialien gebastelt und gebaut. Sie können nach Herzenslust toben, spielen auch mal Fußball, haben Spaß, lernen die Natur kennen und lassen sich immer wieder auf etwas Neues ein - im Stadtwald gibt es keine Langeweile, dafür aber jede Menge Abenteuer und Bewegung: Die fängt schon morgens mit dem Weg zur Hütte an. Am Parkplatz bei der Madonna übergeben die Eltern ihre Kinder um 8 Uhr an die Erzieherinnen - und dann geht es gemeinsam zu Fuß zur Hütte, und später wieder zurück. Abholzeit ist um 14 Uhr. Ein knapper Kilometer ist dabei pro Strecke zu bewältigen, mit einem Anstieg am Morgen. Das macht alle richtig munter und dauert unterschiedlich lang, je nachdem, was es so auf der Wegstrecke zu entdecken gibt - das kann ein Käfer oder ein Regenwurm sein, der das Interesse der Kleinen weckt und den Tross erst einmal zum Stoppen bringt, weil solche interessanten "Fundstücke" natürlich erst einmal ausgiebig begutachtet werden müssen. "Der Weg ist das Ziel", sagt Erzieherin Tanja Stern schmunzelnd, die bereits viel Erfahrung mit einem Waldkindergarten hat und verdeutlicht: "Bei uns ist kein Tag gleich." Das kann auch Kindergartenleiterin Raphaela Fresl nur bestätigten, die Pädagogik der Kindheit studiert hat, und wie ihre Kolleginnen eine Naturliebhaberin ist. "Der Wald bietet so viele Möglichkeiten, mich begeistert das einfach", unterstreicht Edith Braun, die als pädagogische Hilfskraft seit Montag das Team verstärkt, zu dem auch noch Gabriele Redel gehört. "So einen tollen Arbeitsplatz hatte ich noch nie", schwärmt Braun.

Freilich: Man muss es mögen. Es ist nicht jedermanns Sache, bei Wind und Wetter draußen zu sein. Doch die Steppkes haben damit kein Problem. Sie wünschen sich lediglich noch einige Spielkameraden mehr. Die Möglichkeit dazu besteht. Schließlich gibt es noch freie Plätze im Waldkindergarten für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Wenn es gar zu kalt wird, können sich die Kleinen und ihre Betreuerinnen in der Hirschackerhütte aufwärmen, die als "Pädagogisches Waldzimmer" eingerichtet wurde und einen Bollerofen hat, der mit Holz befeuert wird. Strom gibt es aber auch. Das Domizil wurde zeitweise genutzt, als in diesem Winter die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt fielen. Aber selbst draußen haben die Kleinen nicht gefroren, wie sie glaubhaft versichern - sie waren immer warm eingepackt und viel in Bewegung. Als der Schnee liegenblieb, gab es herrliche Schneeballschlachten und fröhliche Rodelpartien. Mit den Schlitten wurde ein Sitzkreis gebildet, eine Eiskerze in die Mitte gestellt und dann gevespert in der schönen Winterwaldlandschaft. Und natürlich wurde auch ein Iglu gebaut.

Die Vesperpause ist jetzt beendet, Freispiele sind angesagt und alle machen begeistert mit. In den nächsten Tagen sollen noch Kostüme aus Efeu gebastelt werden - denn am Schmutzigen Donnerstag wollen die Waldkindergartenkinder dabei sein, wenn das Rathaus gestürmt wird. Darauf freuen sie sich schon.

Kontakt: (0157) 74165322, E-Mail: waldkindergarten@kuppenheim.de.