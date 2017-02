"Wieder mehr Freiheit und Freude auf Neues"

Rastatt - Acht große Fenster weist die Galerie am Schloss auf, in der Anna Amrhein an ihrer Staffelei, oft ganz versunken in ihrem Tun, zu sehen ist. Ihr Thema ist die Liebe - die Liebe als "Quelle allen Seins", die sie spürbar in ihren Buddha-, Blumen- Engels- und Herzensbildern zum Ausdruck bringt. Die Werke in meist leuchtenden Farben sind ein Blickfang, der auch bei Passanten gute Gefühle weckt, wie Amrhein schon oft bestätigt wurde. Damit ist allerdings bald Schluss. Die Künstlerin gibt ihre Galerie nach fünf Jahren zum Monatsende auf, "um wieder mehr Freiheit zu haben" und sich einem neuen Lebensabschnitt zuzuwenden.

"Zeitgenössische Kunst hat viel Gesellschaftskritisches", das ist nicht ihr Ding. Ihr Anliegen ist es, Emotionen in Farbe zu packen; die Kunst, "Gefühl zu malen", betreibt sie mittlerweile seit über 30 Jahren. Wobei sie die Malerei schon von Kindesbeinen an fasziniert hat - "ich wurde mit dem Pinsel geboren", erzählt die 65-Jährige schmunzelnd. Aufgewachsen im schönen Lindau am Bodensee fängt die kleine Anna schon früh an, ihre Gefühle in Bilder zu kleiden. Sie kommt aus bescheidenen Verhältnissen, hat nur einen grünen Farbstift und einen Bleistift, nutzt diese aber eifrig. Sie träumt davon, einen Malkasten mit vielen bunten Farben geschenkt zu bekommen, was nicht geschieht, dennoch ist sie glücklich. Vom Opa, der in Oberschlesien Kirchen und Schlösser ausgemalt hat, hat sie das Faible im Blut, und ihre Mutter "ist ein kreativer Mensch mit viel Humor, der aus wenig viel machen kann". Das prägt.

Ihr weiterer Lebensweg führt sie an viele Stationen, wobei stets die Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen im Vordergrund steht - ob als Krankenpflegerin, im Studium als Sozialarbeiterin, bei der Begleitung und Betreuung Sterbender oder als zweifache Mutter. "Immer wieder war es vor allem die Malerei, die mir zur Seinsfindung verhalf", sagt Anna Amrhein, die auch noch 17 Jahre lang modelt, bevor sie ihre Kunst schließlich zum Hauptberuf macht. Sie sei ein gefragtes Katalogmodel gewesen und habe auch für ein Unternehmen Mode entworfen und diese dann in Düsseldorf und München selbst vorgeführt, denkt sie an jene Zeit zurück. Parallel zum schöpferischen Modeschaffen malt sie weiter - das Handwerkszeug, die Basis für das figurative Malen, erlernte sie mit der Aktmalerei als Gaststudentin drei Jahre lang an der Kunstakademie in Karlsruhe. Amrhein, die seit 15 Jahren in Kuppenheim wohnt, malt Bilder in Acryl, Öl und wendet die Enkaustik an - eine Maltechnik, bei der in Wachs gebundene Farbpigmente heiß auf den Maluntergrund aufgetragen werden. Ihre guten Nähfertigkeiten kommen ebenfalls in ihren Leinwandobjekten zum Ausdruck, die teilweise ausgestopfte und genähte Elemente aufweisen.

Aktuell arbeitet sie an einem Jesusbild. Zwei Jahre habe sie gebraucht, um sich an dieses Werk heranzutrauen. "Ich kenne das Original aus meiner Kindheit und empfand es immer als bedrohlich", erläutert die Künstlerin den Grund. Ihr Jesus hingegen schaut mit lieben, gütigen und wunderschönen Augen in die Welt - "ein Blick, der einem überall im Raum begegnet, egal wo man steht." Das gilt im Übrigen auch für ihre Engel. "Religion", meint Anna Amrhein, "sollte etwas Nährendes haben, man muss sich zuhause fühlen".

Die Galerie, die sie angemietet hat, sei ein Glücksfall gewesen. Sie habe es als Geschenk empfunden, in großen, lichtdurchfluteten Räumen arbeiten zu dürfen und sich inspirieren zu lassen, noch dazu mit dem schönen Schloss als Ambiente, mit dem sie auch eine ganz persönliche Erinnerung verbindet: Dort hat sie ihren Mann Stefan Bratzel geheiratet, der in Rastatt eine spirituelle Schule betreibt.

Das Schaffen in einer wundervollen Umgebung ist die eine Seite, dass eine Galerie auch viel Arbeit bedeutet, die andere. "Wenn man ein Geschäft hat, dann kann man im Sommer nicht sagen, ich nehme meine Hängematte und lege mich an den Baggersee oder mache einfach mal für zwei Monate zu", meint Amrhein, die auch Auftragsbilder malt und schon viele Ausstellungen hatte. Sie habe viel produziert, manchmal die ganze Woche durchgearbeitet bis in die späten Abendstunden auch an den Wochenenden. Die Galerie habe sich schließlich auch wirtschaftlich getragen, "das letzte Jahr war sogar das Beste von allen", sagt sie. Doch irgendwann frage man sich: "Wo bleibt die Lebensqualität?" Sie habe jetzt "Freude auf Neues".

Sie werde mit ihrem Mann eine Weltreise unternehmen, lerne gerade Spanisch, wolle wieder Harfe spielen und Tango tanzen. Außerdem hat sie sich ein zweites Standbein aufgebaut - ein Netzwerk für den Vertrieb von biozertifizierten Nahrungsergänzungsmitteln. Und sie will weiterhin malen, "das werde ich nie aufgeben". Derzeit ist Anna Amrhein mit dem Räumungsverkauf befasst, der bis 24. Februar läuft. Sie werde noch oft daran denken, wie viel Freude ihre Werke gerade an diesem Standort vis-à-vis vom Schloss bereitet haben. Es gebe einige Menschen, so wurde ihr berichtet, die abends bewusst an der bis tief in die Nacht beleuchteten Galerie vorbeispaziert sind, weil es ihnen einfach gut getan habe, die Harmonie der Bilder zu spüren und die positive Energie.