Gemeinsames Power-Strampeln, ohne vom Fleck zu kommen

Als eines der größten Indoor-Cycling-Events in Deutschland beschreibt Organisator Tobias Bailer die Veranstaltung, die zum ersten Mal in Rastatt stattfindet. In Bühl hat er bereits kleine Events dieser Art organisiert, im Kundencenter jedoch sind Sportler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland zu Besuch. So wie Tina Wagner, die von der Schweizer Grenze nach Rastatt gekommen ist. Genauso wie für alle anderen steht auch für sie zehn Stunden lang Radfahren in der Halle auf dem Programm. Die Räder bewegen sich keinen Zentimeter, obwohl kräftig in die Pedale getreten wird. "Rund 200 Kilometer dürfte so mancher Teilnehmer heute zurücklegen", meint Bailer. Virtuell versteht sich. Gestrampelt werden muss aber wie vor der Haustür. So läuft manchem Sportler der Schweiß über die Stirn, während andere damit kämpfen, im Tritt zu bleiben. Es ist die sechste Stunde, vier werden noch folgen.

Eingestimmt werden die Sportbegeisterten von einem Trainer, Presenter genannt. 15 sind es an diesem Samstag und sie kommen aus halb Europa - aus Deutschland, Portugal, der Schweiz, Italien, der Slowakei, aus England und aus Belgien. Die Räder der Presenter stehen in der Mitte der Bühne, um sie herum bestens gelaunte Mitstreiter. "Jeder Presenter fährt eine Stunde und stellt sein eigenes Programm auf", erzählt Tobias von Bargen von der SG Stern, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert und die Veranstaltung in das Kundencenter geholt hat. Themen sind unter anderem Bergfahrten, Intervallfahrten oder das Fahren mit erhöhter Herzfrequenz und ohne Ruhepause.

Ruhige Musik ist in dieser Stunde kaum zu hören, stattdessen heizt Drummer Marco Sperling den Sportlern mit seinem Schlagzeug so richtig ein. "Da spürt man den Bass im eigenen Blut: das ist richtig cool", sagt Detlef Funken aus Aachen. Es sei diese besondere Stimmung, die die Veranstaltung ausmacht, meint der 49-Jährige. Das Gruppengefühl sei stark und gebe einen zusätzlichen Adrenalinkick.

Wer dabei sein will, muss über eine gute Ausdauer verfügen. Die meisten Teilnehmer trainieren bis zu dreimal pro Woche und schwingen sich am Wochenende auch oftmals auf ihr Rennrad. Veranstaltungen wie Starride am Samstag in Rastatt haben den Vorteil, dass jeder teilnehmen und das Gruppengefühl spüren kann. Denn wer nicht ganz so fit ist oder eine kleine Verschnaufpause braucht, kann auch einmal eine Stunde entspannen, während sich die anderen abstrampeln. Oder er stellt den Widerstand seines Rads etwas geringer ein und kann so locker mithalten. Manch einer hat sein Rad für diesen Tag auch als Zweier- oder Dreierteam gemietet. Wenn der Partner fährt, kann man so die Beine etwas hochlegen und noch einen zusätzlichen Powerriegel einschieben. Zehn Stunden sind lang. Das weiß auch Tina Wagner und hat zwei Tipps auf Lager: "Viel trinken und einfach viel Spaß haben: Dann klappt das schon", sagt sie und macht sich wieder auf in die Halle. Noch sind es vier Stunden und alle Teilnehmer sind mit viel Spaß dabei. Beim Auspowern bei einem der größten Events ihrer Art in Deutschland.