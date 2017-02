Absage an Lichtkuppeln und Dachbegrünung

Gaggenau



Falsche Polizisten scheitern Gaggenau (red) - Drei Männer haben sich am Mittwoch bei einer Frau in Gaggenau als Polizisten ausgegeben, um so in die Wohnung der älteren Damen zu gelangen. Doch die Frau ließ sich nicht täuschen und ließ die Betrüger nicht herein (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Drei Männer haben sich am Mittwoch bei einer Frau in Gaggenau als Polizisten ausgegeben, um so in die Wohnung der älteren Damen zu gelangen. Doch die Frau ließ sich nicht täuschen und ließ die Betrüger nicht herein (Symbolfoto: red). » - Mehr