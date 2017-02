Flüsterasphalt für die Badener Straße Rastatt (ema) - Die Bürgerinitiative (BI) im Münchfeld kann einen weiteren Erfolg verbuchen zur Verbesserung des Lärmschutzes. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe will spätestens im kommenden Jahr ein Pilotprojekt mit dem Einbau von Flüsterasphalt auf der Badener Straße (B3) umsetzen. Dies kündigt Regierungspräsidentin Nicolette Kressl in einem Brief an die BI und an die Stadt Rastatt an. Die Behördenchefin reagiert damit auf zwei Schreiben aus Rastatt, in denen eine Verbesserung der Situation angemahnt wird. Der Flüsterasphalt wäre der zweite Schritt, nachdem das RP zugestanden hatte, dass auf einem Streckenabschnitt von 180 Metern auf der Badener Straße ein Tempo-30-Limit von 22 bis 6 Uhr verhängt werden darf. Mitarbeiter der Stadt Rastatt haben dieser Tage die Fundamente gesetzt und gestern die Verkehrsschilder montiert. Die Bürgerinitiative zieht indes eine große Wirksamkeit des Tempo-30-Limits in Zweifel. Zum einen, weil der Effekt auf der kurzen Strecke durch Brems- und Beschleunigungsgeräusche torpediert wird; zum anderen, weil die BI der Auffassung ist, dass die Geschwindigkeitsbremse gar nicht an der lautesten Stelle gilt. Mehr erhofft sich die Interessengemeinschaft von einem Lkw-Nachtfahrverbot. Doch hier wollte das RP schon im vergangenen Jahr keine Aussicht auf Erfolg signalisieren. Solch eine Lenkungsmaßnahme scheidet aus Sicht der Karlsruher Verkehrsplaner schon deshalb aus, weil die Badener Straße als Umleitungsstrecke dient, wenn der Verkehr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Süd und Rastatt-Nord bei Sperrungen ausgeleitet wird. Bleibt noch die Wiederbelebung einer Querspange am Münchfeld vorbei zwischen B3 und L 75 (ehemals B36). Dieses Vorhaben zur Entlastung des Stadtteils war eigentlich schon in der Versenkung verschwunden, weil es mit zu starken Eingriffen in die Natur verbunden wäre. Doch Ende vergangenen Jahres hatte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Aussicht gestellt, dass man die Querspange wieder prüfen werde. Voraussetzung dafür ist die Erarbeitung einer neuen Trassenvariante, die das europarechtlich geschützte Flora-Fauna-Habitat-Gebiet nur minimal tangiert. Die Stadt Rastatt hatte sich bereiterklärt, einen aktualisierten Entwurf vorzulegen. Bei der BI im Münchfeld will man nun abwarten, welche konkreten Schritte in Angriff genommen werden. In der Interessengemeinschaft behält man sich weiter vor, rechtliche Schritte zu ergreifen. Grundlage wäre Paragraf 75 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Anwohner müssten dann nachweisen, dass nach der Planung des Autobahnanschlusses Rastatt-Süd "nicht voraussehbare Wirkungen des Vorhabens" eingetreten seien. Die BI macht unter anderem geltend, dass die Verkehrsbelastung auf der Badener Straße mittlerweile auf bis zu 17500 Fahrzeuge pro Tag gestiegen ist. Im Regierungspräsidium geht man davon aus, dass mit dem Flüsterasphalt künftig die Lärmsanierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet eingehalten werden - bis auf fünf Häuser im Bereich der Kreuzung Donaustraße. Dann würden sich Lärmschutzwände, die die Behörde eigentlich an der Ostseite der Badener Straße errichten wollte, erübrigen. Ob es tatsächlich so kommt, werde man prüfen, sobald der Flüsterasphalt liegt, sagte RP-Pressesprecher Joachim Fischer dem BT. Man habe jetzt in Abstimmung mit dem Landesverkehrsministerium beim Bund einen Antrag für das Pilotprojekt gestellt, so Fischer, und sei zuversichtlich, dass man zum Zuge kommt. Bei dem lärmarmen Belag handelt es sich um dasselbe Material, das auch auf der Stadteinfahrt Baden-Baden (B500) eingebaut wurde. Fischer zufolge ist der Asphalt von der Bundesanstalt für Straßenwesen noch nicht zugelassen und befinde sich in der Testphase; es lägen aber Erfahrungen vor, dass der Flüsterasphalt wirkt. Der "Splittmastixasphalt" soll ab dem Stadteingang aus Richtung Sandweier bis zur Eisenbahn-Querung eingebaut werden - ausgenommen der Kreuzungsbereich Donaustraße. Wie teuer das wird, vermag man im RP noch nicht zu sagen. Man müsse noch die Ergebnisse von Bohrungen auswerten, sagt Fischer. Davon hängt ab, wie tief die Straßenbauer zu Werke gehen müssen.

