Mehr Platz für immer größere Geräte

(hli) - Startschuss für die Firma GPA-Jakob Pressenautomation in Bietigheim: Der Familienbetrieb zieht im Oktober mit seinen aktuell 75 Mitarbeitern ins Gewerbegebiet im Sonnenschein und errichtet auf einer 35 000 Quadratmeter großen Fläche eine Montagehalle sowie ein Bürogebäude. Zum symbolischen Spatenstich trafen sich gestern Vertreter des Unternehmens, der Baufirma sowie aus dem Bietigheimer Rathaus.

Am derzeitigen Standort in Karlsruhe - rund 5500 Quadratmeter groß - stößt das 1971 gegründete Unternehmen schon lange an seine Kapazitätsgrenzen. "Dort ist alles viel zu klein geworden", resümiert Geschäftsführer Werner Schuster. Denn die Geräte, die man in den Hallen benötigt, seien im Laufe der Zeit immer größer geworden. Umso glücklicher war man, in Bietigheim einen neuen Standort gefunden zu haben.

Gekauft hat die Firma das Grundstück bereits vor eineinhalb Jahren, seitdem wurde die Bebauung geplant. Der Standort in Karlsruhe, an dem der Betrieb fast 40 Jahre lang wirkte, wird indes komplett aufgegeben und soll 2018 verkauft werden, kündigt Schuster an.

Die neue Halle sowie das Bürogebäude entstehen derweil zunächst auf einer Hälfte des Grundstücks. So habe man Potenzial zur Erweiterung, verdeutlicht Schuster. Die Hallenhöhe wird rund zwölf Meter betragen. Das gesamte Gebäude werde außerdem über Geothermie beheizt. In den Neubau investiert der Familienbetrieb zehn Millionen Euro.

Die Zahl der Arbeitsplätze soll in Bietigheim wachsen - eingestellt wird auch der eigene Nachwuchs, denn das Unternehmen bildet selbst aus und ist an der Berufsakademie in Karlsruhe vertreten.

Der Familienbetrieb hat sich auf die Automation von Pressen spezialisiert. Zu den Kunden zählen Automobilhersteller wie Audi, Zulieferer, Hersteller von Wind- und Wasserkraftanlagen sowie Hersteller von Elektrogeräten und Haushaltswaren wie Miele und Bosch. Aktuelle Projekte hat die Firma zudem in Malaysia und Indien.

Bürgermeister Constantin Braun zeigte sich erfreut ob des baldigen Umzugs der Firma. Das sei eine Bestätigung für das Gewerbe- und Industriegebiet.