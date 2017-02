Erstmals ernste Texte beim Poetry Slam

Rastatt - Der vierte Poetry Slam fand am Freitag im Rastatter Kellertheater statt. Der Dichter-Wettstreit ist in der Region inzwischen mehr als ein Geheimtipp und das Publikumsinteresse entsprechend groß. Bereits wenige Tage nach der Ankündigung waren alle Karten verkauft. Moderator und Meister-Slammer Stefan Unser begrüßte die Zuhörer, von denen viele offensichtlich das erste Mal einen Poetry Slam besuchten.

Sie erfuhren, dass jeder Teilnehmer seine Texte selbst geschrieben haben muss, dass er für den Vortrag sechs Minuten Zeit hat und sich nicht verkleiden darf. Es gewinnt, wer den meisten Applaus bekommt, zu dem als Zeichen der Wertschätzung auch mit den Füßen getrampelt werden darf. Außerdem werden auch Begeisterungsrufe wie: "Ich will ein Kind von Dir", gewertet, die als Ausdruck höchster Anerkennung gelten.

Erster Wettbewerber des Abends war Dirk Flackus aus Rastatt, der thematisierte, wie Menschen sich gegenseitig taxieren, wenn sie sich in der Straßenbahn begegnen. "Ist er gut beieinander oder schon kompakt?" fragte er, um dann zu betonen: "Ich suche deine Schokoladenseite." Ernste, wenn nicht sogar bedrückte Stimmung, breitete sich beim Vortrag von Anna Teufel aus. Sie schilderte in ihrem Text "Marie Luise" aus der Perspektive einer Hausfrau deren Ängste vor dem prügelnden Ehemann. Der Karlsruherin gelang ein einfühlsames Psychogramm ihrer Protagonistin, sie wurde dafür mit langem Applaus belohnt. Heiterer wurde es dann wieder mit Reiner Schulzes "Schilderungen des Lebens", in der der Baden-Badener die ausufernde Schilderflut anprangerte. Der "Wortkauz" aus Heidelberg, der seinen richtigen Namen nicht preisgeben wollte, brachte mit der "Hymne an das Imperfekt" viele zum Lachen, genauso wie Moritz Konrad aus Karlsruhe, der den Konflikt zwischen Erwachsenen und Jugendlichen aufs Korn nahm und der, angewiesen, einen provokativen Text zu verfassen, einfach mehrmals das Wort "Hurensohn" verwendete, wie er dem Publikum erläuterte. Konrad schaffte den Sprung ins Finale. In dieses vorzustoßen hätten auch andere verdient gehabt, zum Beispiel Sybille Gogeissl aus Kuppenheim, die sehr unterhaltsam vom Besuch eines Vergnügungsparks berichtete, wo sie entdecken musste, dass Menschen ab 50 nach Attraktionen wie der Fahrt mit der Achterbahn längere Erholungsphasen brauchen als früher, als die Fahrt mit dem Kettenkarussell gar nicht lange genug dauern konnte. "Aber", so Stefan Unser, "Poetry Slams sind nie gerecht", was auch Marianne Groß mit ihrem im Dialekt gelesenen Text zur Weinlese in der Ortenau zu spüren bekam.

Am Ende war es nicht genug Applaus für die Endrunde, in die Christian Rehn aus Untergrombach einzog. Seine Zeilen über die entbehrungsreichen Zeiten von Flüchtlingen waren von trauriger Schönheit und voller bedrückender Fragen.

Die Endrunde sollte Moritz Konrad für sich entscheiden, vielleicht weil er mit seinem zweiten Text die Zuhörer zum Lachen brachte. Er beklagt sich darin, dass wahrscheinlich seine Eltern an seinem verpfuschten Leben schuld sind, weil sie ihn immer bei allem unterstützten und förderten, er schon in der Grundschule den kategorischen Imperativ kannte, dafür aber nicht weiß, wie man das Computerspiel Pokemon spielt.

Die Initiatorin des Poetry Slams und Leiterin der Stadtbibliothek, Barbara Brünner, überreichte abschließend Geschenke. Die Zuhörer gingen zufrieden nach Hause, auch wenn im Vergleich zu früheren Wettbewerben die Resonanz im Publikum nicht so intensiv war. Dies dürfte auch daran gelegen haben, dass erstmals ernste Texte vorgetragen wurden, was zwar weniger lustig, aber authentisch war.