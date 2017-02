Kalikokrebs bedroht weiterhin Gewässer

Im Rahmen eines Fachtreffens im Landratsamt Rastatt, zu dem der Landschaftserhaltungsverband und die Untere Naturschutzbehörde eingeladen hatten, befassten sich Vertreter der Landkreisgemeinden, Naturschutzbeauftragte, Mitarbeiter von Planungsbüros sowie Gäste aus Rheinland-Pfalz mit dem aktuellen Wissensstand. Die Ergebnisse der bisherigen Forschung wurden von der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe vorgestellt, informiert die Pressestelle des Landkreises.

Professor Dr. Andreas Martens betreibt seit mehr als zwei Jahren Forschungen zum Kalikokrebs auf Gemarkung Rheinstetten. Adam Schnabler kam in seiner Masterarbeit zu der Erkenntnis, dass sich diese Tiere sehr schnell vermehren, da ein Weibchen zwischen 200 und 500 Eier trägt und die Jungkrebse nach einer Entwicklungszeit von etwa acht Wochen bereits geschlechtsreif werden.

So sind in Rheinstetten mehrere Gewässer, die angelegt wurden, um Amphibien und Libellen als Fortpflanzungsgewässer zu dienen, mittlerweile so stark von Kalikokrebsen beeinträchtigt, dass dort keine anderen Arten mehr vorkommen. Typische Anzeichen für das Vorkommen sind eine "Milchkaffee-Färbung" der Gewässer durch den von Krebsen aufgewirbelten Schlamm sowie Bohrlöcher am Ufer und Gewässergrund. Bei Fangaktionen wurden an einzelnen Gewässern innerhalb von zwei Stunden mehr als 10000 Kalikokrebse gefangen.

Schnabler verwies auf das "citizen science Projekt", das seit Herbst 2016 läuft. In der Rheinebene zwischen Rheinstetten und Iffezheim wurden etliche Schilder angebracht und die Bevölkerung darum gebeten, Beobachtungen von über Land wandernde Krebse zu melden, was bereits zu zahlreichen Rückmeldungen geführt hat. Die PH Karlsruhe bittet Spaziergänger weiterhin um ihre Mithilfe, um wertvolle neue Erkenntnisse über die Wanderung zu gewinnen.

Master-Absolvent Alexander Herrmann erläuterte die Entwicklung der Kalikokrebse vom Jungtier zum adulten Tier und veranschaulichte die enorme Gefräßigkeit der heranwachsenden Krebse. Die Ausbreitung in der Oberrheinebene, auch in Rheinland-Pfalz und dem Elsass, legte Professor Martens dar. Er stellte Möglichkeiten zum Fang des Krebses vor sowie die dafür günstigsten Zeiträume.

Der Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Rastatt verwies auf ein aktuelles Projekt in Sinzheim-Leiberstung, bei dem ein Gewässer mit einer Baumstammbarriere umgeben wurde, um die Zuwanderung von Kalikokrebsen zu verhindern. Die noch im Teich vorhandenen Krebse sollen abgefangen werden. In Rheinstetten wurden als weitere Maßnahmen, dem Kalikokrebs Herr zu werden, die Aufschüttung des Gewässergrundes mit Kies erprobt sowie die Abflachung von Gewässern, damit diese im Sommer austrocknen können und so die Vermehrung gehemmt wird.

Es wurde deutlich, dass es für die Kommunen problematisch ist, dass als Ökokontomaßnahmen geplante oder bereits umgesetzte Amphibiengewässer durch die Kalikokrebse nicht mehr den geplanten Zweck erfüllen können. Die Probleme dürfen die Gemeinden und Naturschutzbehörden jedoch nicht davon abhalten, künftig weitere Amphibiengewässer in der Rheinniederung anzulegen. Diese brauchen Kröten, Frösche und Molche dringender denn je, da die Bestände der Amphibien durch den gefräßigen Einwanderer regional dramatisch eingebrochen sind. Bei der Anlage neuer Laichhabitate sei es jedoch ratsam, die bisher von der PH Karlsruhe erprobten Managementmaßnahmen in die Planungen zu integrieren.

Die Teilnehmer des Fachtreffens waren sich darin einig, dass trotz der bisher bereits gewonnenen Erkenntnisse weiterer Forschungsbedarf besteht, der allerdings Personal und Mittel erfordert, die derzeit nicht zur Verfügung stehen.