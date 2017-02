Zwei Bewerber für Bürgermeisteramt

Als erster Kandidat hat Martin Speil aus Karlsruhe seine Bewerbung im Rathaus abgegeben. Er ist 51 Jahre alt und wohnt in Karlsruhe-Neureut. Speil arbeitet im Finanzamt in Durlach. Im Laufe seines Berufslebens habe der Diplom-Finanzwirt verschiedene Stationen durchlaufen, sei auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen tätig gewesen, erzählt er im Gespräch mit dem BT. Das komme ihm für die Arbeit im Rathaus zugute.

Mit einer möglichen Bürgermeister-Kandidatur habe er sich schon längere Zeit beschäftigt, verrät Speil. In Au am Rhein, einer "überschaubaren Gemeinde", tritt er daher zur Wahl an. Speil, der gerne wandert, kleine Radtouren unternimmt und die Natur mag, ist ledig. Er bezeichnet sich als "sehr kreativ", ist Komponist für Klaviermusik und gestaltet unter anderem das Nachmittagsprogramm in Seniorenheimen. Er arbeite gerne "mit und für Menschen", betont Speil. Speil tritt für keine Partei an, seine Position gibt er mit "in der Mitte zwischen den etablierten Parteien" an.

Der zweite Bewerber ist in Au am Rhein kein Unbekannter: Michael Rastätter. Seit 2014 sitzt er für die FWG-Fraktion im Gemeinderat, zur Wahl tritt er allerdings als unabhängiger Kandidat an. Rastätter ist außerdem seit 2010 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Au am Rhein, zehn Jahre davor war er stellvertretender Kommandant. Der 44-Jährige arbeitet unter anderem als Wassermeister im Bauhof der Gemeinde Au am Rhein. Zudem ist er stellvertretender Bauhofleiter. Rastätter, der mit dem Motto "Zuverlässig und bürgernah" antritt, sagt zu seiner Motivation für die Kandidatur: "Ich möchte noch einiges für Au am Rhein erreichen." Im Vereinsleben ist Rastätter ebenso verwurzelt: Mitglied ist er im Schützenclub, im Musikverein, Männergesangverein, beim Auer Carnevalsclub, im Kleintierzuchtverein und der FWG. Zu seinen Hobbys zählt der 44-Jährige, der geschieden, aber fest liiert ist, die Landwirtschaft. Durch sie bleibe das "abwechslungsreiche Landschaftsbild mit seiner Tier- und Pflanzenartenvielfalt" erhalten. "Zur Kandidatur hat mich bewogen, die Lebensqualität in meiner schönen Heimatgemeinde Au am Rhein zu erhalten", zudem wolle Rastätter für die Mitbürger immer ein offenes Ohr haben und sich bürgernah präsentieren.

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 2. März. Die Wahl findet am 26. März statt. Abstimmungslokal für beide Bezirke ist die Rheinauhalle.

In der Gemeinderatssitzung in Au am Rhein am Montagabend standen Termin und Regeln für die offizielle Vorstellung der Kandidaten auf der Tagesordnung. Man entschied sich für Mittwoch, 15. März, ab 19 Uhr in der Rheinauhalle. Schnell einig war man sich, jedem Bewerber 15 Minuten Redezeit einzuräumen und zehn Minuten zur Beantwortung von Fragen aus der Zuhörerschaft. Zur Wahrung der Chancengleichheit werde "der Sitzungsleiter akkurat" auf die Einhaltung der Zeiten achten, machte Bürgermeister Hartwig Rihm deutlich, wie er die Veranstaltung zu führen gedenkt.

Ferner wurde die Besetzung der Wahlvorstände für die zwei Wahlbezirke und die Briefwahl festgelegt. Ein von der Verwaltung zusammengestellter Vorschlag für die Vorsitzenden, ihre Stellvertreter, die Beisitzer und Schriftführer wurde angenommen. Insgesamt wurden 23 Mitglieder benannt.