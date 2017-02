Paradies in Not braucht mehr Wasser Rastatt (ema) - Der badische Dschungel: So wird das Naturschutzgebiet "Rastatter Rheinauen" gerne schwärmerisch umschrieben. Doch nur selten gerät ins Bewusstsein, dass es sich um ein "Paradies in Not" handelt, wie Dr. Christian Damm vom Rastatter Auen-Institut ein Urteil aus dem Jahr 1988 zitiert. Der wissenschaftliche Mitarbeiter warb deshalb jetzt gemeinsam mit seinem Chef Prof. Dr. Florian Wittmann beim Rastatter Gemeinderat für ein Projekt, das den Rheinauen neuen Schwung verleihen soll. Die Stadträte hatten dem Institut in der Josefstraße einen Besuch abgestattet - zum einen, um die bauliche Situation des städtischen Gebäudes zu begutachten, zum andern, um den neuen Institutsleiter Florian Wittmann kennenzulernen. Die Gelegenheit packte Geoökologe Christian Damm beim Schopf, um auf die Lage des "Paradieses" vor der Haustür aufmerksam zu machen. Auf Grundlage eines Zeitschnitts von 1816 bis 2015, der gerade Gegenstand einer Doktorarbeit ist, erläuterte Damm, dass sich vom Rhein aufgeschütteter Kies und Sand längst nicht mehr in dem Maße finden, wie es jahrzehntelang der Fall war. Die Folge: Jungen Weidenwald gibt es nicht mehr, viele Wasserpflanzen sind verschwunden, wie er am Beispiel des Bärensees bei Plittersdorf verdeutlichte. Stattdessen werden die Auen von Schlamm überhäuft; das Gelände geht in die Höhe mit der Konsequenz: "Die Aue trocknet aus." Das Grunddilemma beschreibt Damm so: "Der Fluss und die Aue werden entkoppelt." Als Lösung des Problems plädierte der Wissenschaftler für Öffnungen, um über Kanäle den Auen mehr Wasser zuzuführen. Dadurch entstehe Dynamik, Lehm könnte ausgespült werden. Das Auen-Institut würde gerne mit Unterstützung der Stadt als Geländeeigentümer ein entsprechendes Forschungsprojekt aus der Taufe heben. Als Beispiel aus der Vergangenheit nannte Damm die verbesserte Anbindung des Wintersdorfer Altrheins, die Bestandteil des "Life+"-Projekts "Rheinauen bei Rastatt" war. Mit der Maßnahme will man die Verlandung des Altrheins bremsen dank einer stärkeren Durchströmung bei Hochwasser. Aus Sicht des Wissenschaftlers könnte man schon mit kleinen Schritten ein Signal setzen und Beispielhaftes leisten, so wie es vor einigen Jahren am Rheinufer bei Plittersdorf gelang. Bei Mathias Köppel, Ortsvorsteher des Rieddorfs, rennt der Forscher des Auen-Instituts offene Türen ein: "Auf so etwas warten wir seit 20 Jahren." Auch der städtische Forst-Chef Martin Koch signalisierte Unterstützung: Naturschutz und Hochwasserschutz könnten dabei sogar Hand in Hand gehen, sagte Koch. Denn je stärker es zu Auflandungen komme, desto mehr Retentionsflächen würden verloren gehen.

