Neue Fassade und neues Dach Von Helmut Heck Au am Rhein - Während mitten im Ort das frühere Lehrerhaus neben dem Rathaus modernisiert wird, wartet weit draußen im nördlichsten Zipfel der Gemarkung ein anderes Gebäude, das ebenfalls der Gemeinde gehört, auf eine Sanierung. In den nächsten Monaten soll es so weit sein: Das ehemalige Zollhaus am Rhein, das eine Gaststätte beherbergt und von vielen Besuchern fälschlicherweise Neuburgweier zugeordnet wird, bekommt eine neue Fassade und ein neues Dach. Beides entspreche nicht mehr den energetischen Vorgaben, die Kommune sei in der Pflicht, stellte Bürgermeister Hartwig Rihm am Montag in der Sitzung des Gemeinderats fest, wo die Durchführung der Maßnahme vereinbart wurde. Die Renovierung stehe schon lange an, bekräftigte Walter Hettel (FWG). Der Karlsruher Architekt Gerhard Retzbach, der auch das innerörtliche Projekt betreut, legte eine Berechnung vor, der zufolge die Gesamtkosten für die Arbeiten am Zollhaus bei rund 192 300 Euro brutto liegen könnten. Im Haushalt stehen 180 000 Euro zur Verfügung. Bürgermeister Rihm rief in Erinnerung, dass die Gemeinde für das Vorhaben bereits vor zwei Jahren einen Zuschuss von 67 000 Euro bekommen habe. Die Frist für dessen Einlösung sei ein weiterer Grund, die Sache endlich anzugehen. Das alte Dach soll bis auf die Sparren abgetragen, mit einer Dämmung und neuen Ziegeln versehen werden. Die Fassade besteht aus einer Vertäfelung mit asbesthaltigen Faserzementplatten, die entsorgt werden müssen. Die neue Fassade werde aus einem "Verbundsystem auf Mineralbasis" hergestellt. Styropor, das wieder Entsorgungsprobleme machen könnte, werde nicht verwendet, betonte Retzbach. Außerdem werde das Obergeschoss mit Kunststofffenstern ausgestattet, wie sie im Erdgeschoss eingebaut worden seien. Auf die vorhandenen Klappläden, die ohne Funktion nur aufgeschraubt seien, könne man verzichten, erklärte Rihm. Die Gestaltung der Fassade soll bei der Auftragsvergabe festgelegt werden, die für April vorgesehen ist. Schon in den kommenden zwei Wochen soll eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt werden, die Sichtung der Angebote Ende März. Retzbach veranschlagte die Bauzeit auf zwei Monate, Beginn soll Anfang Mai sein. Mit diesem Zeitplan hoffe man, das Projekt "vor der Hochwassersaison" vollenden zu können, "wenn der Rhein mitspielt", wies Rihm auf Wetterabhängigkeiten hin. Bei starken Überschwemmungen wäre das Zollhaus nicht erreichbar. Michaela Fahrner (FWG) fragte nach Einschränkungen für den gastronomischen Betrieb. Architekt Retzbach war sich ziemlich sicher, dass er während der Bauarbeiten aufrechterhalten werden kann. Innen werde er sowieso nicht gestört, für den Biergarten müssten beim Gerüstbau Zugänge freigehalten werden. Rihm teilte mit, dass mit der Pächterin alles besprochen worden sei, sie warte auf die Sanierung, die Gaststätte bleibe offen. CDU-Gemeinderat Marcel Jirgensons, als Zimmerermeister ein Mann vom Fach, hatte Zweifel. Die Baustelle müsse besonders gesichert werden, schon allein wegen des Asbestmaterials beziehungsweise der Staubentwicklung während der Demontage. Er meinte, dass das Lokal für "eine gewisse Zeit" wohl schließen müsse. Der Zugang könne eventuell nur auf der Rheinseite gestattet werden. Retzbach teilte diese Sorgen nicht. Er kenne schlimmere Fälle in innerstädtischer Lage. Beim Zollhaus sei nichts Problematisches zu befürchten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben