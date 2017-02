Feuerwehr-Übungsanlage wird günstiger Kuppenheim (mak) - Für die Feuerwehren im Landkreis Rastatt wird die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger günstiger. Die Erstausbildung reduziert sich von 233 auf 230 Euro, die Gebühr für die Wiederholungsübung wurde von 33 auf 30 Euro gesenkt. Die Verwaltung hatte zuvor die Gebühren neu kalkuliert, der Kuppenheimer Gemeinderat votierte einstimmig für die Gebührensenkung. Im Feuerwehrhaus der Knöpflestadt befindet sich die Atemschutzübungsanlage des Landkreises Rastatt, die von den Feuerwehren und Werksfeuerwehren genutzt werden. "Das ist eine zusätzliche Aufgabe, die unsere Feuerwehr übernommen hat", betonte Bürgermeister Karsten Mußler in der Ratssitzung am Montagabend und bedankte sich beim stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Franz Utz und seinem Team: "Sie machen eine hervorragende Arbeit." Die Übungsanlage wurde in zwei Abschnitten 2012 und 2013 grundlegend saniert, die Ausgaben wurden vom Kreis übernommen, außerdem gab es Zuwendungen. Die Stadt Kuppenheim trägt die anfallenden Instandhaltungs-, Wartungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten, wie der Rathauschef weiter ausführte. "Überschüsse dürfen aber nicht erwirtschaftet werden", verdeutlichte er. Über- und Unterdeckungen sind innerhalb von fünf Jahren auszugleichen. Simon Mauterer, Leiter des Fachbereichs Finanzen, hatte sich vor diesem Hintergrund die Ausgaben und Einnahmen von 2012 bis 2016 genau angeschaut und die Defizite beziehungsweise Gewinne dargestellt: Im Jahr 2012 wurde ein Gewinn von 1163 Euro erwirtschaftet, 2013 und 2014 ein Minus von 3043 beziehungsweise 3707 Euro. Ein Plus von 8906 Euro gab es 2015 und im Vorjahr von 11539 Euro. Bei einem Lehrgang der Erstausbildung werden die Räumlichkeiten 25 Stunden in Anspruch genommen, bei der Wiederholungsübung wird im Durchschnitt für vier Teilnehmer eine Stunde benötigt, so die Sitzungsvorlage. Der Gemeinderat stimmte des Weiteren der Wahl von Daniel Peter zum Gesamtkommandanten der Kuppenheimer Feuerwehr zu. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Floriansjünger am 28. Januar war er auf diesen Posten "mit einem überragenden Abstimmungsergebnis" gewählt worden. Bürgermeister Mußler meinte, dass Peter "ein Kind der Feuerwehr im wahrsten Sinne des Wortes" sei, er arbeitet bei der Berufsfeuerwehr in Karlsruhe und ist zeitweise auch in der dortigen Leitstelle eingesetzt. Daniel Peter, der seit Februar 2015 Kommandant der Kuppenheimer Abteilung ist, hat das Leistungsabzeichen der Feuerwehr in Gold und ist zudem Rettungssanitäter. Er wurde vom Rathauschef als Gesamtkommandant bis 20. Februar 2022 bestellt. Sein Stellvertreter ist Franz Utz. Ebenso einstimmig stimmte der Rat der Wahl von Andreas Schwan zum Kommandanten der Feuerwehrabteilung Oberndorf zu, sein Stellvertreter ist Sven Fritz. Beide haben diese Posten ebenfalls für einen Zeitraum von fünf Jahren inne.

