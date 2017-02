Schaaf: Herausforderung mit "juristischer Note"

Steinmauern - 15 Besucher ließen in der Gemeinderatssitzung das große Interesse erkennen, das der Bebauungsplan "Kirchweg/Hauptstraße" auf sich zieht. Es galt vor allem den Regelungen, mit denen am Kirchweg zwischen Friedhof und Turnhalle die offene Geländesituation erhalten werden soll.

Im Juni 2015 war ein Vorentwurf vorgestellt worden, im Monat darauf hatte eine Informationsveranstaltung für die Grundstückseigentümer stattgefunden, die viel Kritik übten. Am Dienstag nun wurde ein geänderter Entwurf präsentiert, der in etlichen Punkten Wünschen der Betroffenen entgegenkommt. So wurden zum Beispiel die Baufenster in Richtung Kirchweg um fünf Meter vergrößert und Nebenanlagen für zulässig erklärt, sofern zum Kirchweg ein Streifen von fünf Metern Grünfläche bleibt.

Ob die Änderungen bei den Grundbesitzern auf Zufriedenheit stoßen, war in der Sitzung nicht festzustellen. In der Fragestunde, die vor der Beratung anberaumt war, gab es keine Wortmeldung. Aufschluss über ihre Haltung wird die erneute Offenlage bringen, die mit der Billigung des neuen Entwurfs einstimmig beschlossen wurde, bei einer Enthaltung von Matthias Götz (CDU). Bürgermeister Siegfried Schaaf beschrieb das Planwerk als "Gratwanderung" zwischen dem öffentlichen Interesse und den Wünschen der Eigentümer. Es sei eine Herausforderung mit "juristischer Note". Für die rechtliche Bewertung saß als Berater der Gemeinde Fachanwalt Hansjörg Melchinger am Ratstisch.

Hauptamtsleiterin Julia Hangs beleuchtete zu Beginn Ursprung und Historie des Unterfangens, den Übergang vom Innen- zum Außenbereich zu gestalten. Ein 2013 nach einem Bauantrag unternommener Versuch mit einer Klarstellungssatzung scheiterte nicht zuletzt wegen eines Formfehlers, auf den man im Zusammenhang mit einer Normenkontrollklage aufmerksam wurde. Am Satzungsbeschluss hatte ein befangenes Ratsmitglied mitgewirkt.

Jurist Melchinger machte deutlich, dass einer "schleichenden Veränderung" des Plangebiets Einhalt geboten werden solle, indem man festlege, was man in Zukunft dürfe und was nicht. Dies betreffe sowohl bauliche Möglichkeiten als auch Nutzungszwecke. Der Klärungsbedarf sei groß, es müsse Rechtssicherheit geschaffen werden. Bürgermeister Schaaf hob hervor, dass dabei "nachbarschützende Wirkung" große Bedeutung habe. Einzelheiten erläuterte Christoph Traub vom Planungsbüro SI Ingenieure.

Ein Ziel sei es, dass "Sichtbeziehungen" zur Kirche nicht durch Bauwerke verstellt werden. Der Bereich zwischen Turnhalle und Kirche soll als "Dorfgebiet" deklariert werden, um den dort befindlichen landwirtschaftlichen Betrieb zu schützen. Für diesen will man auch ein Zufahrtsverbot vom Kirchweg aufheben. Östlich der Kirche soll eine "dauerhafte Erschließung" vom Kirchweg nicht zugelassen werden, wohl aber "gelegentliches Zufahren".

Melchinger wies darauf hin, dass die eigentliche Erschließung von der Hauptstraße her erfolge, obwohl die Grundstücke teilweise schon in zweiter oder gar dritter Reihe bebaut seien. Wie Traub ausführte, soll der Bebauungsplan bezüglich der Hauptstraße die dortige "ortsbildprägende Struktur" der Gebäudestellung und Hofsituationen bewahren. Der Bestandsschutz gelte aber auch für Objekte, die eigentlich nicht mehr zulässig wären.

Auch will man in solchen Fällen eine "vollständige Erneuerung" erlauben, nicht jedoch einen Neubau. "Alles, was heute steht", dürfe bleiben, betonte Traub. In diesem Sinne wurde vom Rat für mehrere Anwesen eine "Bestandsschutzfestsetzung" akzeptiert.