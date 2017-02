Kosten steigen um 100 000 Euro

Ötigheim - Der Kindergarten "Don Bosco" in Ötigheim erhält einen Anbau in Massivbauweise mit Satteldach. Das beschloss der Ötigheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Vorstellung zweier Planentwürfe für den Krippenanbau am Kindergarten "Don Bosco" sorgte jedoch für Diskussionsstoff.

Der beauftragte Architekt Bernd Wörner präsentierte im Rat zwei Varianten: eine mit Sattel-, eine mit Flachdach. Da waren sich die Ratsmitglieder schnell einig, mit der Satteldachvariante werde die Architektur des bestehenden "Don Bosco" besser aufgenommen und fortgeführt.

Für Erstaunen, manch einer sprach von Schreck, sorgten die errechneten Kosten. Die letztlich vom Rat bevorzugte Planung mit Satteldach soll 590 000 Euro kosten. Die erste Vorplanung der Verwaltung war um 100 000 Euro günstiger. Bürgermeister Frank Kiefer nahm die Differenz auf seine Kappe. Zum einen sei die Verwaltung beim ersten Vorentwurf von nur 192 Quadratmetern Fläche ausgegangen. Nach den Gesprächen zwischen Verwaltung, Architekt und der Kindergartenleitung wurde ein Bedarf von knapp 240 Quadratmetern ermittelt.

Der Vorentwurf war wohl mit heißer Nadel gestrickt; der Gemeindeetat war vorzubereiten gewesen und die Planung für "Don Bosco" sehr dringlich. "Wir haben im Kindergartenbereich einen Riesendruck. Die Plätze bräuchten wir eigentlich schon morgen", verdeutlichte der Rathauschef die Dringlichkeit des Anbaus. Die Planung, die nun im Baugesuch bei der Stadt Rastatt im März eingereicht wird, sieht für den Anbau für zwei Kleinkindgruppen jeweils einen Gruppen-, einen Intensiv- und einen Schlafraum vor. Dazu kommen Waschraum und Toiletten, eine Teeküche und ein Personalraum. Der Krippenneubau wird einen eigenen Eingang erhalten.

Rathauschef hält Summe für vertretbar

Die deutlich gestiegenen Kosten kommentierte CDU-Rat Ralph Ganz ganz mit den Worten: "Das geht ja schon gut los." Schließlich stimmte das Gremium der Planungsvariante zu. Bürgermeister Kiefer nannte die Kosten insgesamt vertretbar - und eine Rätin erinnerte augenzwinkernd an die 500 000 Euro teure Unisex-Toilette, die sich eine Nachbargemeinde geleistet habe.

Nach mehreren Sitzungen seit Juli 2016 wurde darüber hinaus der Bebauungsplan "Neues Gewerbegebiet" vom Rat als Satzung einstimmig beschlossen. Zuvor erläuterte ein Vertreter des Planungsbüros die Stellungnahmen und Anregungen von Behörden und Träger öffentlicher Belange.