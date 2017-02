Stadt Rastatt fühlt sich "kalt enteignet"

Die beiden Vertreterinnen des RP hatten einen schweren Stand. Auf Geheiß der Europäischen Union muss die Behörde einen Fachplan zur Erhaltung der Lebensraumtypen und Arten in Natura-2000-Gebieten erarbeiten. Natura 2000 ist ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der EU, das seit 1992 nach den Maßgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) errichtet wird. Rastatt ist davon ziemlich stark betroffen: immerhin auf 28 Prozent der Gemeindefläche.

Im Gremium betonten die Naturschutzreferentinnen, dass der Plan nur für Behörden verbindlich sei und gegenüber Bewirtschaftern und Eigentümern nur als "Empfehlung" gelte. Außerdem, so der Hinweis: Bisher schon gebe das Bundesnaturschutzgesetz vor, dass es für Lebensraum und Arten keine Verschlechterung geben dürfe. "Was kann man da überhaupt noch machen?", sprach OB Pütsch am Ratstisch gar von einer "kalten Enteignung" der Stadt. Der Verwaltungschef brachte die möglichen Folgen für den städtischen Forst zur Sprache, der in seinem Handeln stark eingeschränkt werde. Pütsch: "Der Plan hängt wie ein Damoklesschwert über den Gemeinden." Man müsse mit Dokumentationspflichten rechnen, erschwerten Pflegearbeiten, zusätzlichen Kosten sowie verunsicherten Forstmitarbeitern und Bürgern.

Der Plittersdorfer Ortsvorsteher Mathias Köppel brachte sein "ungutes Gefühl" zum Ausdruck, dass künftig für Dammerweiterungen keine Ausgleichsflächen mehr gefunden werden können. Brigitta Lenhard sprach von einem "Korsett".

Allein Grünen-Fraktionschef Roland Walter brach eine Lanze für den Managementplan. Über Details der Umsetzung könne man reden, aber grundsätzlich, so Walter, sei es richtig, die biologische Vielfalt zu fördern.

Die RP-Vertreterinnen verteidigten den Plan und die Anhörung im Gemeinderat. Dies sei keine "Alibi-Veranstaltung", man werde Hinweise prüfen; der Managementplan wolle vor allem Orientierung geben; die bisherige Nutzung könne in der Regel fortgesetzt werden. Zum Teil könne man für Schutzmaßnahmen Fördergelder beantragen; verunsicherte Bürger könnten sich beim Landschaftserhaltungsverband Rastatt erkundigen.

Im Einzelnen listet der Natura-2000-Plan für Rastatt 13 geschützte Lebensraumtypen, 24 FFH-Arten und 17 Vogelarten auf. Insgesamt werden 81 punktuelle Maßnahmen zum Erhalt oder zur weiteren Entwicklung des Gebiets vorgeschlagen.