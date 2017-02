Südamerikanische Rhythmen und Fasnachtshits Durmersheim (hli) - Zwischen Schunkelliedern und Schlagern, die am Wochenende auf diversen Fasnachtsveranstaltungen zu hören sein werden, reihen sich in Durmersheim südamerikanische Klänge ein. Denn dort lädt der deutsch-brasilianische Kulturverein zum ersten Mal zu einem "brasilianischen Kinderfasching" ein - Zumba und Samba inklusive. Die Idee dazu hatten Gerhard Lembach, Vorsitzender des 2008 gegründeten Vereins, sowie seine Frau Daniele. Inspiriert wurden beide durch eine Fasnachtsveranstaltung für Kinder in Forchheim. Doch ihre Pläne gingen noch weiter: Sie wollten ein Stück des brasilianischen Karnevals nach Durmersheim bringen. "Dort wird ganz anders gefeiert als in Deutschland", berichtet Daniele Lembach. Sie muss es wissen, stammt sie doch aus Brasilien, lebte und arbeitete dort, bis sie zum Studieren nach Deutschland kam, hier ihren späteren Mann kennenlernte - und blieb. Zwei Monate planen die beiden nun schon die Veranstaltung für Kinder und Eltern, die am Samstag, 25. Februar, von 14 bis 18 Uhr im Pfarrheim St. Bernhard am Raiffeisenplatz in Durmersheim stattfinden wird. Zu den Programmpunkten gehört unter anderem ein Zumba-Lehrer - selbst Brasilianer -, der mit einer Kinder-Gruppe vorbeikommt. Geplant sind Aufführungen - und natürlich dürfen die Kinder dann selbst einmal die Tanzschritte ausprobieren. Auch eine Sambatänzerin aus Frankreich macht an diesem Tag in Durmersheim Station. Dann heißt es für die kleinen Besucher: Zeit für Kinder-Samba. "Natürlich sind die Kinder beim Samba anders angezogen", verdeutlicht die Brasilianerin mit Blick auf die normalerweise doch sehr freizügigen Tänzerinnen. Aber einiges fasziniere bereits die Kinder: Glitzer, Schmuck und Federn, die auch bei der Durmersheimer Veranstaltung nicht fehlen dürfen. "Es gibt eine kleine Show, die Kinder dürfen Samba tanzen, und auch die Eltern können mitmachen", kündigt Gerhard Lembach an. Darüber hinaus sorgen Mitglieder des Vereins unter anderem mit brasilianischen Spezialitäten für die richtige Atmosphäre. Und auch die deutsche Fasnacht wird nicht zu kurz kommen: Ein DJ sorgt für passende Musik, auch eine Polonaise wird es geben. Aber nicht nur der Spaß steht bei dieser Veranstaltung im Vordergrund. Vor allem geht es Gerhard und Daniele Lembach darum, Spenden für ihren Verein zu sammeln. Denn der engagiert sich für soziale Projekte in Brasilien. Das derzeitige Vorhaben: "Wir bauen ein Jugendzentrum für 300 Straßenkinder", berichtet der Vereinsvorsitzende. Der Rohbau stehe bereits, nun müsse der Innenausbau, unter anderem die Böden, finanziert werden. Vor Ort arbeitet der Durmersheimer Verein mit Sozialarbeitern zusammen. "Diese sind ehrenamtlich für uns tätig", erläutert Gerhard Lembach. Aus ihrer damaligen Zeit in Brasilien kennt Daniele Lembach, die im Sozialamt arbeitete, einige Personen. Alle zwei Jahre fliegen die Lembachs außerdem in den Ort, der im Nordosten des Landes, in der Nähe der Stadt Fortaleza liegt. "Das ist kein Urlaub", verdeutlicht Daniele Lembach. Stattdessen schaue man nach dem Rechten und besuche die Menschen. Neben den Beiträgen der rund 80 Mitglieder, die aus ganz Deutschland kommen, versucht der deutsch-brasilianische Kulturverein, durch Veranstaltungen wie das Bärentriewerfest Geld zu erwirtschaften oder anderweitig Spenden zu sammeln. "Alles, was in die Kasse kommt, geben wir nach Brasilien weiter", betont Gerhard Lembach. Zudem schnüre man mehrmals im Jahr Pakete mit gebrauchten Spielsachen, Klamotten oder Schuhen. Um die Armut in Brasilien zu lindern, ziehen die Mitglieder an einem Strang. Rund ein Dutzend Helfer werden am Samstag dafür im Einsatz sein. Und wenn die Resonanz gut ausfällt, können sich die Lembachs sogar vorstellen, den "brasilianischen Kinderfasching" zu wiederholen - und den Kindern in Durmersheim sowie in Brasilien damit eine Freude zu bereiten. Karten für den "brasilianischen Kinderfasching" können entweder vorab bei Familie Lembach gekauft werden (Akazienweg 3 in Durmersheim, ab 18 Uhr) oder am Tag der Veranstaltung vor Ort. Einlass ist ab 13.30 Uhr.

