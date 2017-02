Der Revolution ganz nah

Rastatt - So nahe kommt man der Badischen Revolution beziehungsweise ihrem bitteren Ende kaum irgendwo - selbst in Rastatt: In den unterirdischen Kasematten des Cavalier I. Der Festungsbau war Jahrzehnte von Gestrüpp überwuchert. Jetzt hat der Noch-Eigentümer, die Weisenburger Bau GmbH, die Vegetation roden lassen (wir berichteten). Im Mai sollen die Sicherungsarbeiten am historischen Mauerwerk beginnen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligt sich daran mit 65000 Euro aus Lottomitteln, die gestern symbolisch überreicht wurden.

Nach der Kapitulation der revolutionären Resttruppen am 23. Juli 1849 wurden mehr als 5000 Gefangene in der Rastatter Festung unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt. Die prominentesten Inhaftierten saßen just in den kühlen Gewölben, durch die Mitglieder des Historischen Vereins Rastatt gestern Vertreter der Stiftung Denkmalschutz, von Toto-Lotto Baden-Württemberg und des Bauunternehmens Weisenburger führten. Künftig, wenn die Sicherungsarbeiten vollendet sind und die Stadt Rastatt wie geplant das Festungsrelikt am Panoramaweg für einen symbolischen Betrag in seinen Besitz übernommen hat, will der Historische Verein an Ort und Stelle regelmäßig Geschichte vermitteln.

"Geschichte, deren Ergebnis wir heute für selbstverständlich nehmen", wie Dr. Irmgard Stamm vom Historischen Verein gestern betonte. Demonstrativ hatte sie sich die schwarz-rot-goldene Kokarde der Revolution von 1848/49 ans Revers geheftet, die Farben von Einigkeit und Recht und Freiheit. "Wo könnte man besser diese Geschichte vermitteln als am authentischen Ort?", fragte sie. Hier warteten die standrechtlich verurteilten Freiheitskämpfer auf ihre Hinrichtung, ganz in der Nähe, in der heutigen Grünanlage, wurde drei von ihnen erschossen. In einem Atemzug nannte Stamm die Rastatter Erinnerungsorte mit anderen Gedenkstätten der Freiheitsbewegung wie das Hambacher Schloss und die Frankfurter Paulskirche.

Auch bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ist man von der historischen Bedeutung der Rastatter Festungsreste und gerade des Cavalier I überzeugt. Ortskuratorin Gisela Lasartzyk zitierte gestern aus der Beschreibung, die Grundlage für die Förderung ist: "Die Leopoldsfeste ist die am besten erhaltene Bastion der ehemaligen Bundesfestung Rastatt. Der etwa 1849 errichtete Cavalier I ist noch weitgehend erhalten und das letzte Bauwerk seiner Art. Er symbolisiert zum einen das nationalstaatliche Bestreben des Deutschen Bundes im frühen 19. Jahrhundert, zum anderen ist er ein Erinnerungsort der Revolution 1848/1849 und somit ein Kulturdenkmal von überregionaler Bedeutung." Das Geld der Stiftung sei stets für konkrete Maßnahmen gedacht, erklärte sie. In diesem Fall sind die 65000 Euro bestimmt für die Mauerarbeiten im Rahmen der Fassadensicherung. Die Gesamtkosten der Sicherungsmaßnahmen bezifferte Sven Müller, Geschäftsführer der Weisenburger Projekt GmbH, gestern mit rund 200000 Euro. Neben Weisenburger und der Stiftung beteiligt sich auch das Landesamt für Denkmalpflege an den Kosten. Dass das Cavalier I ein Erinnerungsort der Freiheitsbewegung ist, sei auch für Weisenburger ein wichtiger Aspekt, betonte Müller am Rande der Veranstaltung. In ein reines "Kriegsgebäude" hätte man nicht investieren wollen.

Einen symbolischen Fördervertrag über 65000 Euro hatte Lotto-Regionaldirektor Mathias Pusch dabei. Das echte Geld sei schon auf dem Konto und stamme aus Mitteln der Glücksspirale. In Baden-Württemberg fließen jährlich rund 28 Millionen Euro aus Lotteriemitteln in den Denkmalschutz, erklärte er.

Thomas Halder vom Karlsruher Büro für Baukonstruktion unterstrich, dass es sich bei den Maßnahmen um Sicherung, nicht um eine Vollsanierung handele. Mit Spritzmörtel werde das historische Mauerwerk gefestigt. Voraussichtlich im Mai soll es losgehen. Größere Fehlstellen werden bewusst nicht wieder neu gemauert. Die zahlreichen Räume im Innern des weitgehend unterirdischen Cavalier I sind intakt.