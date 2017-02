Mehr Wohnraum für Senioren im Visier

Berlin

Berlin

Schlimmste Phase überstanden Berlin (dpa) - Die schlimmste Phase der Grippesaison in Deutschland ist wahrscheinlich überstanden. Die Welle halte zwar an, allerdings scheine der Höhepunkt überschritten zu sein, schreiben Experten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) in ihrem aktuellen Wochenbericht (Foto: dpa).

Gaggenau

Gaggenau

Die Tradition des echten Schnurrens Gaggenau (vgk) - In Hörden wird ein Brauch mit Enthusiasmus von einigen Wenigen gepflegt: An den vier Donnerstagen vor Fasnachtssonntag hält die Frauen nichts davon ab, verkleidet durch die wenigen verbliebenen Wirtschaften zu ziehen - um zu schnurren wie es früher war (Foto: vgk).